Nasce l’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Matteo Galileo presidente.

E’ stata costituita, presso lo studio del Notaio Bruno Faudelfeder, l’ Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno” in sigla ADCEC Salerno.

Il Consiglio Direttivo è composto da Matteo Galileo, presidente, Alessandro Greco, vicepresidente, Rocco Lampo, segretario/tesoriere e dai consiglieri: Luciana Catalano, Casimiro Di Crescenzo, Sergio Del Vecchio e Michele Gorrasi.

L’Associazione, che non ha fini di lucro, opera in campo locale, nazionale ed europeo per un’attiva difesa e un moderno sviluppo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile all’interno del più ampio contesto degli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenti sul territorio nazionale, nel rispetto delle Pari Opportunità, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale, nel rispetto dalle normative vigenti. L’Associazione ha come obiettivo principale il riconoscimento del ruolo svolto dai dottori commercialisti per lo sviluppo socio-economico del territorio nel quale essa opera.

In particolare l’ADCEC Salerno si propone i seguenti scopi: attività sindacali, con interventi e istanze presso l’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate Riscossione, etc.; attività culturali, come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi; attività di formazione, attraverso corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriali. Più in generale, essa si prefigge di promuovere l’ampliamento, la divulgazione e la qualificazione della cultura professionale del Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di tutelarne l’immagine ed il decoro professionale.