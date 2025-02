Nasce Fitzcarraldo Cineclub al Teatro Porta Catena

Nasce nel cuore del centro storico di Salerno il Fitzcarraldo Cineclub, grazie alla sinergia col Piccolo Teatro Porta Catena, gestito dall’associazione Lab-Teatro in convenzione col Comune di Salerno, associazione culturale che mira alla diffusione del cinema d’autore e per il sociale attraverso proiezioni e dibattiti. Il nome prende spunto dall’omonimo film diretto dal regista tedesco Werner Herzog nel 1982.

L’associazione aderisce ad Arci Salerno, accettandone statuto, principi e finalità, dal 19 febbraio 2025 entra ufficialmente nei circoli ARCI nazionale, si avvale della collaborazione con la Cineteca di Bologna per la rassegna “Il cinema ritrovato”, ed è parte dell’UCCA (L’Unione dei Circoli Cinematografici Arci).

L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci ARCI.

L’assemblea costituente si è tenuta lo scorso 22 gennaio 2025, tra i sette membri del direttivo sono stati nominati come Presidente Francesco Arcidiacono (che ne è anche l’ideatore), segretario di Arci Salerno, e come Vice-Presidente Stefano Valva, formatore e critico cinematografico, Direttore della rivista di settore “Il Novelliere”.

“Abbiamo voluto chiamare Fitzcarraldo il nostro progetto, nato dalla visione di un collettivo, un gruppo di amanti della Settima Arte, che vuole ritrovare il gusto del Cinema visto e vissuto in una sala buia, insieme agli altri. Il progetto non poteva che prendere le mosse da una piccola rassegna, che è un omaggio ad uno dei più grandi registi visionari, David Lynch, recentemente scomparso…” Così dichiara il Presidente, Francesco Arcidiacono, che annuncia la rassegna sul compianto cineasta, autore di capolavori come “The Elephant Man”, la serie “Twin Peaks” e “Mulholland Drive”.

Quest’ultimo sarà il film d’esordio, previsto per sabato 22 e domenica 23 febbraio alle 20:00. La rassegna dal titolo “DAVID LYNCH È QUI”, proseguirà il 27 febbraio con la proiezione del documentario “The Art Life”, l’8 e il 9 marzo con “The Straight Story – Una storia vera”, giovedì 20 marzo con un altro documentario, “Lynch/OZ”, il 29 e 30 marzo con “Lost Highway – Strade Perdute”. Successivamente, continueranno le visioni di grandi film d’autore in collaborazione con la cineteca di Bologna e non solo, sono già state confermate per le date del 3 e 4 aprile le proiezioni in prima visione della versione restaurata dell’opera cult “Picnic ad Hanging Rock” di Peter Weir, in occasione dei cinquant’anni dall’uscita. Tutte le proiezioni si svolgeranno presso il Piccolo Teatro Porta Catena.