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Napoli, c’è lesione per Vergara: i tempi di recupero dall’infortunio e quando tornerà in campo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Brutte notizie in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Mathias Olivera, per gli azzurri di Massimiliano Allegri arriva anche lo stop di Antonio Vergara. Lo ha comunicato il club partenopeo con una nota sul proprio sito: “Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro – si legge – ha già iniziato l’iter riabilitativo”. 

Per Vergara, classe 2003, dovrebbe esserci ora uno stop di circa un mese per recuperare. Un periodo che lo costringerebbe a saltare le partite con Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Juventus e Porto (la sfida di Champions contro i portoghesi è in programma il 4 novembre).  

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