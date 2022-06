Musical su Harry Potter martedì 28 al Cinema Teatro Italia di Eboli.

Un fantastico musical, basato sulla celebre storia di Harry Potter, andrà in scena presso il Cinema Teatro Italia di Eboli martedi 28 giugno alle ore 20:30. L’evento è organizzato da ASD LabArtè con la direzione artistica di Rosangela Conforti. LabArtè, con sede ad Eboli, nasce nel 2016 e il suo nome indica un laboratorio d’arte, dove inizialmente si svolgevano anche attività ludico – artistiche, recitazione e canto, quindi, un intreccio di discipline. Rosangela Conforti, direttore artistico, sin da piccola ha avuto la passione per il ballo quando frequentava l’oratorio dove ballava, cantava e suonava. All’età di 10 anni ha iniziato a studiare danza con un grande sogno nel cassetto, quello di diventare una showgirl, infatti, è riuscita a conciliare sia il ballo che l’insegnamento. Oggi dirige con passione, impegno e professionalità il suo laboratorio d’arte, lavorando in sinergia con i suoi allievi. Sul palco saliranno circa 22 ragazzi dai 5 ai 40 anni. “I ragazzi sono felicissimi di portare in scena il musical di Harry Potter, anche se è stata molto dura l’organizzazione, sia per aver dovuto lavorare inizialmente in assenza a causa del covid, sia perché non si tratta di un unico film ma di ben otto episodi, per cui molto lungo – commenta Rosangela Conforti – Nonostante queste iniziali difficoltà ce l’abbiamo fatta e non vediamo l’ora di salire sul palco. Anche io prenderò parte al musical interpretando uno dei personaggi importanti che non voglio svelare ancora. C’e’ tanta emozione”. L’ingresso è gratuito.