Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti Zona Cilento – Vallo di Diano, striscioni contro le scelte del Governo Draghi e il Green Pass.

Striscioni del Movimento Nazionale nei comuni del Cilento e Vallo di Diano contro il Green Pass:” Il Green Pass è uno strumento che limita la libertà individuale e non ha nessun valore sanitario – dichiarano i responsabili di MN – noi siamo per la libertà di scelta, non siamo no vax, ma non possiamo permettere che i nostri lavoratori vengano obbligati alla vaccinazione sotto minaccia.di perdere il lavoro o,ancora peggio, a costringerci a vaccinare i nostri figli pur di non farli diventare degli emarginati.

Il vaccino non immunizza e questo è un dato di fatto, altrimenti non saremo alla terza e, molto probabile, quarta dose, l’unico mezzo reale per sapere se una persona è contagiosa o no, è il tampone non il Green Pass, tant’è che ora anche i vaccinati per partecipare agli eventi devono tamponarsi visto l’elevato numero di positivi tra i vaccinati. Assurdo e’ anche lo schieramento di forze visto in alcune aree e nei locali pubblici per controllare i Green Pass, schieramenti che mai abbiamo visto nelle aree degradate dove si spaccia e si delinque. In sostanza, questo è il senso dei nostri striscioni, una provocazione, mentre che nei negozi ci sono i poliziotti a controllare i Green Pass, dagli spacciatori ci va solo Brumotti”.