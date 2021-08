Montecorvino Pugliano, grande successo per il progetto Educare Summer Experience.

Oltre 250 bambini e ragazzi tra i 4 e i 17 anni hanno partecipato con grande entusiasmo alle iniziative messe in campo dal Comune di Montecorvino Pugliano nell’ambito del progetto “Educare” Summer Experience, promosso dall’hub per lo sviluppo territoriale Fondazione Saccone in partnership con il Liceo Torquato Tasso, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grande entusiasmo hanno suscitato le numerose iniziative attivate, come il Pool Day con giochi e buffet, le giornate dedicate alla riscoperta della natura e degli antichi mestieri e, infine, il Palio delle Frazioni, con giochi acquatici e spettacoli serali.

Il Sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola ha sottolineato “questo programma ha come scopo ricreare socialità e lancia un importante messaggio di aggregazione, speranza e fiducia nella ripresa che ci attende nei prossimi mesi.

Educare Summer Experience rappresenta per i giovani partecipanti una bellissima occasione per ricominciare a stare insieme, divertirsi, fare esperienze, vivendo appieno la loro età, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid”.