Minori, revocato divieto di balneazione

L’ARPA Campania ha comunicato l’esito favorevole delle analisi eseguite l’8 agosto sulle acque di balneazione di Minori, confermandone la piena idoneità alla fruizione.
I nuovi campionamenti erano stati disposti a seguito del divieto temporaneo di balneazione emesso il 7 agosto per un potenziale rischio igienico-sanitario.
Alla luce dei risultati, il sindaco Andrea Reale ha firmato l’ordinanza n.42 con cui revoca il precedente provvedimento, restituendo così ai cittadini e ai turisti la possibilità di tornare a godere del mare in sicurezza.
