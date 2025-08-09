Minori, revocato divieto di balneazione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
L’ARPA Campania ha comunicato l’esito favorevole delle analisi eseguite l’8 agosto sulle acque di balneazione di Minori, confermandone la piena idoneità alla fruizione.

I nuovi campionamenti erano stati disposti a seguito del divieto temporaneo di balneazione emesso il 7 agosto per un potenziale rischio igienico-sanitario.

Alla luce dei risultati, il sindaco Andrea Reale ha firmato l’ordinanza n.42 con cui revoca il precedente provvedimento, restituendo così ai cittadini e ai turisti la possibilità di tornare a godere del mare in sicurezza.

