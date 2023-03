Memorial “Carlo Coda” Evento di beneficenza per la raccolta fondi a sostegno dei reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale di Pagani.

Il 26 marzo 2023, alle ore 19.00, presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De’ Liguori di Pagani (SA) si terrà il MEMORIAL Carlo Coda. L’evento di beneficenza, promosso dall’Associazione Carletto nel Cuore, ideato e realizzato da Iolanda Pomposelli Project Manager & Press Office della For You Communication, è patrocinato dalla Regione Campania, dall’Asl di Salerno, dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Pagani.

LA STORIA

Il 26 marzo 2005 nasce un bellissimo bambino: Carlo, per tutti “Carletto”. É un pargoletto pieno di vita, solare e tenero, la cui innocenza e dolcezza traspaiono dai suoi intensi occhi scuri. I suoi giorni sono scanditi dalla gioia, circondato da tanti giochi e infinito amore. Purtroppo, la vita spesso è crudele. La serenità della famiglia Coda ben presto è travolta da una terribile notizia che cambia per sempre il corso della loro vita. Nel maggio del 2010 al piccolo Carlo viene diagnosticata una grave forma tumorale al tronco cerebrale. A nulla sono valse le cure presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Carletto, il 16 novembre dello stesso anno, è volato in cielo. Aveva solo 5 anni.

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE CARLETTO NEL CUORE

I genitori di Carletto, Carmine Coda e Maria Teresa De Stefano, attraverso l’Associazione Carletto nel Cuore vogliono promuovere iniziative sociali a supporto delle persone svantaggiate o affette da patologie gravi come quella di Carlo, affinché possano esser loro alleviate le sofferenze.

Il 26 marzo 2023 è una data speciale: il diciottesimo di Carletto. Per questo motivo, in suo ricordo, hanno deciso di dar vita a un evento benefico all’insegna dell’informazione, della prevenzione, della cultura e dell’arte. Lui festeggerà in cielo, mentre la sua famiglia e Pagani, la sua città, lo ricorderanno con una serata di felicità come inno alla vita. Per questa prima iniziativa dell’associazione Carletto nel cuore, il Comune di Pagani, fin da subito, ha sposato il progetto, rendendosi parte attiva nella realizzazione di questo evento dal nobile scopo.

L’INCIDENZA DEI TUMORI IN ITALIA

Ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano, nel corso dell’anno, circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne. Dalla statistica sono esclusi i tumori della cute non melanomi. Questo è quanto affermano i dati relativi al 2021 derivanti dalla collaborazione tra AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), AIRTUM (Associazione italiana registri tumori), Fondazione AIOM (si impegna nel migliorare l’informazione su tematiche oncologiche e nel promuovere campagne di prevenzione) e Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), che sottolineano come, tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione, l’incidenza dei tumori nel periodo 2008-2016 sia stato in aumento tra le donne (+1,3 per cento per anno dal 2008) e sostanzialmente stabile tra gli uomini.

IL MEMORIAL CARLO CODA

I proventi del memorial, grazie alle donazioni libere degli ospiti dell’Auditorium, saranno interamente devoluti all’Ospedale Andrea Tortora di Pagani, e più specificamente al Reparto di Oncologia, per l’acquisto di apparecchiature e/o strumenti fondamentali per la divisione operativa, e una quota parte al Reparto di Ematologia, per l’acquisto di attrezzature.

Durante la serata, dopo i saluti delle cariche istituzionali, interverranno il Prof. Giuseppe Di Lorenzo, Dirigente Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani e docente presso l’Università del Molise, e il Dott. Catello Califano, Dirigente Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Il Dott. Alessio Musella, Editore e Consulente d’Arte di Art & Investments, illustrerà il valore delle sei opere d’arte realizzate appositamente per l’evento dagli artisti Francesca Falli, Tina Bellini, Giuseppina Irene Groccia, Joanne Huxford, Enrico Cecotto e Mario Vespasiani.

Sul palco si alterneranno diversi artisti che hanno voluto contribuire alla riuscita di questa serata di beneficenza: il Centro di Arti Urbane MO.MA’S di Veronica Pepe, il Tenore Gennaro Guerra, il Soprano Angela Guerra, dal Rapper Amalinze e il gruppo Blu Aut. La serata si concluderà con l’esibizione di un cantante di spicco del panorama nazionale.

Telenuova, Radio Base e Exit Urban Magazine i Media partner dell’evento.

Iolanda Pomposelli