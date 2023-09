Mediterraneo Video Festival, il programma della prima giornata

Il 21 settembre 2023 il Mediterraneo Video Festival, giunto alla sua 26esima edizione, farà la sua prima tappa a Stella Cilento. Al mattino, alle ore 10, avremo l’opportunità di scoprire questo splendido territorio con un’escursione all’Anello di Cuntarìa, grazie ad una guida esperta, organizzata dal Comune di Stella Cilento.

Durante la visita, i partecipanti alla masterclass di fotografia condotta da Paolo Pisanelli dal titolo “Volti e paesaggi” cominceranno, guidati dal docente, a scattare liberamente fotografie, lasciandosi ispirare dai luoghi. Dopo una pausa pranzo, il festival riprende alle ore 16, con la seconda parte della masterclass.

Alle 18, nello spazio editoria, torna un graditissimo ospite del festival, Francesco Napoli, il quale, in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, presenterà l’antologia di scritti “Guardare”, curata da Marco Belpoliti ed edita da Mondadori. A seguire, sarà la voce di Stefania Ciancio a farci viaggiare sulle ali dell’immaginazione, leggendo “Comare volpe e compare lupo”, tratta da Fiabe Italiane di Italo Calvino.

Alle 19 avrà inizio la performance di arte partecipata a cura di Veronica Gatto dal titolo “Intrecci di Vite e di Luoghi per tessere la pace”, in collaborazione con le comunità che ospitano il festival. Un telaio verticale itinerante su cui i partecipanti potranno creare la loro tessitura: intrecciando fili insieme a racconti, memorie di vite e di luoghi. Persone e luoghi diversi del Cilento daranno vita ad una Creazione comune, che porterà il messaggio della Pace e dell’Unità.

In serata, alle ore 20, avrà inizio il concorso internazionale: primo lungometraggio in concorso Zew, di Irene Kuten, Argentina, 2022, 71′, sub. ita. Ancora cinema con due proiezioni fuori concorso: Facce di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, Italia, 2019, 05′ e Due scatole dimenticate, Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, Italia, 2020, 57′, sub. ita, introdotti da un omaggio alla grande documentarista italiana. Alle 22:30 il primo cortometraggio in concorso, Serigne di Rodrigo Hernandez Tejero, Edu Marin e Adriana Cardoso Navarro, Spagna, 2023, 27′, sub. ita.

A conclusione della serata tutti in pista, con il dj set “Tribal Mask”.