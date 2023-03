Manca numero legale, salta il Consiglio comunale a Salerno: la riflessione di alcuni consiglieri di opposizione.

La maggioranza fa mancare il numero legale durante l’appello della seduta consiliare di oggi al Comune di Salerno e l’opposizione non ci sta. “A palazzo di città si registrano le assenze di alcuni consiglieri di maggioranza a tutte le chiame, avvenute un’ora dopo dalla prima convocazione che era programmata per le ore 9.30. Noi avremmo dovuto garantire la validità della seduta e il paradosso sarebbe stato che proprio l’opposizione avrebbe dovuto farlo. La maggioranza, oggi, ha dimostrato di mettere davanti alla cittadinanza e ai bisogni dei cittadini, gli interessi personali. Non vorremmo che dietro questa scelta ci sia il solito braccio di ferro per ottenere poltrone e assessorati. Ma non solo: la mozione dei consiglieri di opposizione fatta mettere tra i punti all’ordine del giorno che riguarda il Fusandola andava discussa alla presenza di tutti i consiglieri, compresi quelli di maggioranza che – a suo tempo – hanno votato favorevolmente una scelta equivoca. Inoltre all’ordine del giorno c’erano punti importanti da discutere che riguardavano soprattutto scelte politiche di questa amministrazione come il documento unico di programmazione, la razionalizzazione dei costi e l’accorpamento delle società partecipate e i debiti fuori bilancio che vedono anche e soprattutto i consiglieri di maggioranza attori protagonisti nella votazione. Possiamo immaginare che chi non si è presentato non condivida le decisioni prese dalla giunta comunale che ha in capo il sindaco Napoli che, questa mattina, ha avuto la prova di una scarsa tenuta della sua squadra e su cui consigliamo una riflessione interna. Il nostro atto, al contrario di quanto vogliano far credere, è invece azione di responsabilità e soprattutto di civiltà nel rispetto dei cittadini che noi rappresentiamo in assise e a cui non interessano personalismi ed egoismi. Saremo compatti e manterremo la linea anche mercoledì, durante la nuova seduta convocata per le ore 9.30”.



Elisabetta Barone

Gianluca De Martino (in rappresentanza gruppo civico Salerno in Comune)

Catello Lambiase

Corrado Naddeo

Claudia Pecoraro

Donato Pessolano

Giuseppe Ventura (già consigliere, membro gruppo Oltre)