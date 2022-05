Mac Fest 2022 a Cava, presentazione venerdì 6 allo Spazio Europa di Roma.

Il 6 maggio alle ore 11:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del MAC fest 2022, il Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura di Cava de’ Tirreni che giunge alla IV edizione sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. L’evento si svolgerà nei locali di Spazio Europa (via IV Novembre) a Roma e in modalità mista. L’invito è rivolto agli organi di stampa locale e nazionale, a partner e sponsor che hanno deciso di prendere parte al progetto. Link per accedere: https://meet.google.com/wuv-oyzg-osh

Interverranno i membri dell’associazione Macass, promotrice del Festival. Sono previsti i saluti istituzionali della dott.ssa Francesca Cigarini, Affari politici e relazioni istituzionali della Rappresentanza della Commissione UE, del Consigliere comunale Eugenio Canora, gli interventi della dott.ssa Valeria Fiore e della dott.ssa Lucia Pecorario dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Il MAC fest nasce con l’obiettivo di stimolare la crescita di un movimento culturale tra i giovani, per dare nuova linfa al territorio e rinvigorire lo spirito d’iniziativa. Musica, Arte e Cultura sono tre elementi chiave per intrattenere, interessare e stimolare, ripartendo dai portici e dalle strade, i luoghi simbolo dell’infanzia dei giovani organizzatori. Un’intera settimana di attività tra il Complesso Monumentale di San Giovanni, con l’attesa Mostra d’Arte Collettiva e le Tavole Rotonde sui temi di attualità, e il Complesso Monumentale di Santa Maria al Rifugio (CasaMAC), con esposizioni, concerti, live-show e intrattenimento. In arrivo il #2 numero della rivista Macchiato e le call per registi e attori per il videocontest “La 48H”.