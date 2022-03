L’uomo più piccolo del mondo, il nuovo libro di Nicola Pesce.

Nato a Salerno, Nicola Pesce ha fondato – ancora minorenne – Edizioni NPE, oggi una delle prime venti case editrici di fumetto in Italia. Piccolo imprenditore seriale, si alterna tra l’editoria ed altre società che ha fondato o che gestisce senza mai abbandonare la propria terra. All’età di sedici anni aveva già scritto oltre 10 romanzi e 100 racconti, ma solo nel 2019 ha trovato il coraggio di condividere le sue storie. Con il romanzo d’esordio «Le cose come stanno» ha raccolto sin da subito un grande consenso da parte dei lettori che, numerosi, hanno cominciato a seguirlo fedelmente sui suoi canali dove parla di gentilezza, di amore per i libri e per le piccole cose. Ma è con «La volpe che amava i libri» che ha raggiunto migliaia di case: un libro adottato da diverse scuole, amato da grandi e piccini, e ancora oggi in vetta alla classifiche.

«L’uomo più piccolo del mondo» arriva proprio dopo l’ultimo grande successo. È la storia del commendator Carlo Valenti, un cosiddetto squalo della finanza, che ha sempre ottenuto tutto quello che desiderava. Ma un avvenimento terribile gli mostrerà quanto la sua vita sia in realtà fatta di cartapesta: quando rapiscono il suo figlio autistico, il piccolo Luca, si rende conto di essere un uomo solo, di non avere veri amici, si accorge che il suo matrimonio si sta disintegrando. La trama, come sempre nei romanzi di Nicola Pesce, è una scusa per approfondire la psicologia dei personaggi: dal lento e disilluso Commissario Branca, cui le indagini vengono affidate, alla giovane cameriera Yuliya, che si sente fuori posto in un mondo fatto solo di apparenza; dalla moglie Mina Valenti, frustrata e svuotata del suo ruolo di madre ma ancora forte, a Canio, uno dei rapitori che finisce per fare amicizia con il piccolo ostaggio.

Chi è l’uomo più piccolo del mondo? Non lo sappiamo. Un bambino già così maturo, o forse un grand’uomo che non è più nessuno, o ancora un commissario che non crede più in quello che fa, o un rapitore che nella vita ha sempre cercato soltanto scorciatoie e adesso si rende conto che non c’è più tempo. In libreria dal 10 marzo.