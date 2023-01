Luci d’Artista, cala il sipario.

Cala il sipario su Luci d’Artista.

“Ultimo weekend con Luci d’Artista. Vi aspettiamo a Salerno per una bella passeggiata tra le installazioni luminose, lo shopping ed un assaggio delle nostre delizie eno gastronomiche. Buon divertimento”.

Con questo messaggio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto invitare cittadini e turisti a visitare le istallazioni luminose che resteranno affisse ancora per qualche ora.

E’ giunta al termine dunque l’ultima edizione della kermesse che, nonostante i ritardi nella partenza e le polemiche, ha comunque animato il capoluogo per circa due mesi. Tanti i visitatori che hanno raggiunto Salerno da ogni parte d’Italia per ammirare le istallazioni luminose, favorendo il settore alberghiero ed extra alberghiero. Una spinta anche per il commercio, in particolar modo quello di alcuni settori.