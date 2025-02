“L’Occhio di luce. Ricerca di Fiori. Una lama di luce nelle tenebre” il nuovo libro di Lidia Loguercio presentato dall’associazione “Parco Storico Sichelgaita di Salerno.

È una lama di luce nelle tenebre, una lanterna che illumina il cammino, che aiuta nel percorso di vita e accompagna verso la conoscenza il libro “L’Occhio di luce. Ricerca di Fiori. Una lama di luce nelle tenebre” edito da Edizioni “Il Saggio” di Giuseppe Barra, scritto dalla professoressa Lidia Loguercio che è stato presentato nella “Sala Torre “della Provincia di Salerno in occasione dell’incontro organizzato dall’associazione culturale “Parco Storico Sichelgaita” presieduta dalla professoressa Clotilde Baccari Cioffi, con il patrocinio della Provincia di Salerno rappresentata dal dottor Pasquale Sorrentino, Consigliere Provinciale con Delega al Turismo. A introdurre il libro, descrivendo anche la copertina del libro è stata la professoressa Clotilde Baccari Cioffi:” E’ rappresentato il “Ritratto di giovane dama”, un quadro di Piero Del Pollaiolo databile al 1470-1472 circa, in cui la donna, raffigurata di profilo sullo sfondo di un cielo azzurro solcato da alcune nubi, si staglia con forza dallo sfondo con il suo sguardo che guarda lontano e che mi fa pensare alla giovane Beatrice di Dante: una figura paradigmatica che sembra percepire tutte le cose che le sono intorno e che sono intorno a noi. Questo libro, che andrebbe letto dai ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, è fonte di “cultura” se intendiamo la cultura come l’intelligenza del presente, sorretta dalla conoscenza del passato”. L’editore della casa editrice “Il Saggio”, il Cavaliere Giuseppe Barra ha ricordato di aver pubblicato dieci libri di Lidia Loguercio e annunciato che:” Il libro “L’occhio di luce” parteciperà alla “Fiera del Libro di Francoforte” la più importante fiera del libro a livello internazionale”. Il giornalista Michele Cicatelli, Direttore del “Centro Culturale Studi Storici Il Saggio”, di Olevano sul Tusciano, legato alla casa editrice “Il Saggio” si è soffermato sulla produzione letteraria e poetica dell’autrice: “Lidia Loguercio è una donna straordinaria, di grande cultura, che ho imparato a conoscere attraverso le pagine dei suoi libri che non sono per tutti, ma che andrebbero letti dalle giovani generazioni”. A relazionare sul libro è stata la dottoressa Rosa Serpe Cantarella, che ha sottolineato la capacità di Lidia Loguercio di mettere insieme letteratura, poesia e arte:” Il libro di Lidia Loguercio scava nel pensiero dei tanti autori, che sono citati, dei quali l’autrice analizza le intuizioni, le riflessioni, desunte dalle loro particolari visioni ed esperienze di vita che racconta nel libro: di come questi autori, poeti e artisti si sono avvicinati al Divino. Com’ è stato visto il Divino nel passato e come viene visto oggi che viviamo una fase di scetticismo. Questo libro è un cammino di ricerca, di miglioramento di noi stessi, di ricerca della luce della vita”.

L’autrice Lidia Loguercio, già insegnante di lingua e letteratura italiana nelle scuole superiori di Bergamo e di Salerno, che ha pubblicato sillogi poetiche e romanzi grazie ai quali ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, menzioni speciali e d’onore per meriti letterari, e vinto vari concorsi letterari, ha spiegato com’è nata l’ispirazione che l’ha portata a scrivere il suo nuovo libro:” E’ nata da una mia esigenza interiore, finalizzata a cogliere, attraverso una ricerca, l’istanza della metafisica dell’assoluto e il suo valore di verità”. La professoressa Loguercio, grazie anche alla proiezione di alcune slide, proposte dal giovanissimo Antonio Verrone, ha spiegato la scelta del dipinto della retrocopertina del libro:” È rappresentato il quadro di Casper David Friedrich “Il viandante nel mare di nebbia” nel quale un uomo, visto di spalle, guarda il sublime della natura. Questo dipinto, tenta di rappresentare la nostra esperienza del sentimento del sublime, tipico del Romanticismo”. Il libro si divide in dieci capitoli nei quali l’autrice parla con grande competenza della metafora dello sguardo, di Psicologia, Filosofia, Letteratura, Astrologia, Pittura, Musica, Scienze, Architettura, Scultura. La professoressa Loguercio si è soffermata a spiegare le tesi sostenute da vari filosofi citati nel suo libro: Spinoza, Pascal, Vittorio Possenti, Jaques Maritain, Simone Weil, Giorgio Agamben, Luis Borges, e tracciato le figure di importanti esponenti della letteratura italiana e internazionale: Dante Alighieri, Petrarca, Torquato Tasso, Goethe, Leopardi, Mallarmé, Ungaretti, Montale. Per quanto concerne l’Astrologia la professoressa Loguercio, citando l’esoterista e teosofo austriaco Rudolf Steiner, ha parlato dell’azione delle stelle e dei pianeti sulla vita terrestre. Per la pittura l’autrice ha citato Giuseppe De Nittis, Caspar David Friedrich, Piero della Francesca, Felice Casorati. Per la musica Chopin. Per le Scienze Leonardo da Vinci e per la scultura: Michelangelo, Canova, Rodin. A leggere alcuni brani del libro è stata la professoressa Clara Mattia Cuoco. È intervenuto il professor Francesco D’Episcopo, già professore di Letteratura Italiana, Critica Letteraria e Letterature Comparate all’Università Federico II di Napoli che ha apprezzato il libro della professoressa Loguercio:” È riuscita a connettere ciò che è sconnesso e oggi ciò non è semplice perché stiamo vivendo un tempo in cui siamo convinti di essere tutti connessi, ma invece non siamo mai stati così disconnessi”. (Foto di Luciana Cardone).

Aniello Palumbo