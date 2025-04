Lo scrittore Diego De Silva racconta il suo “avvocato d’insuccesso “Vincenzo Malinconico” al “Rotary Club Salerno Est”.

Debutterà questa sera al “Teatro Diana” di Napoli lo spettacolo “Malinconico – Moderatamente Felice” con protagonista l’attore Massimiliano Gallo che interpreta il famoso “ avvocato d’insuccesso”, Vincenzo Malinconico , un personaggio letterario e televisivo, creato dallo scrittore Diego De Silva che è stato ospite dell’incontro organizzato all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Edoardo Ventura che ha presentato lo scrittore salernitano, nato a Napoli. “Questo progetto teatrale sarà rappresentato fino a giugno in vari teatri in Campania e dall’autunno prossimo partirà una tournée in tutta Italia che durerà tre anni”, ha annunciato De Silva che ha anche confermato che ci sarà la terza stagione della fiction di successo:” Penso proprio di sì”. Intervistato dal presidente Ventura, il giornalista e sceneggiatore De Silva ha raccontato com’è nato il personaggio Malinconico: “Ho fatto l’avvocato per dieci anni e ho saccheggiato quell’esperienza per tirare fuori un personaggio che raccontasse un po’ il declino delle libere professioni in Italia: il professionista libero, da molti anni, ha smesso di essere una figura di riferimento che ha delle certezze e delle ambizioni che possono essere realizzate. Mi sono inventato Malinconico: un avvocato precario, il contrario dell’avvocato vincente, dell’avvocato di successo, che oltre ad avere difficoltà economiche e professionali, ha anche difficoltà di tipo sentimentale”. De Silva ha spiegato come un avvocato d’insuccesso sia diventato un personaggio di successo: “Ciò che caratterizza l’avvocato Malinconico è il suo essere imperfetto: un uomo che non è un vincente e che nella sua imperfezione, nella sua fragilità, trova la sua identità e forse anche la sua ragione di fascino, almeno dal punto di vista narrativo. Malinconico è un uomo che cerca ostinatamente di rimanere sé stesso”. La serie televisiva è stata girata a Salerno: bellissime le immagini dall’alto della città e anche gli scorci, suggestivi, del centro storico” Ho fortemente voluto, anche per una motivazione affettiva, che la fiction si girasse a Salerno, dove sono cresciuto e dove ho vissuto alcune delle tappe più importanti della mia vita. La città, anche grazie a questa fiction è diventata un luogo dell’immaginario. Mi è piaciuto molto che il regista Luca Miniero abbia scelto il Porticciolo di Pastena come una sorta di pensatoio di Malinconico: quando siamo arrivati lì, la gente ci ha accolti con grande entusiasmo, simpatia e cordialità”. De Silva ha anche svelato alcune curiosità della fiction:” La casa dove abita l’avvocato Malinconico è quella messa a disposizione dal mio amico giornalista Edoardo Scotti, mentre la casa dove abita la giornalista Clelia Cusati, interpretata da Giulia Bevilacqua, che ha una relazione sentimentale con Malinconico, è la casa di Via Tasso dove abitava il Sindaco Vincenzo Napoli, prima che si trasferisse nella sua nuova abitazione”. De Silva ha parlato anche del concetto di felicità:” La felicità è una condizione per sua natura provvisoria. La raggiungi quando fai finta di non vederla; quando fai finta che non ci sia: uno dei titoli dei miei libri dedicati a Malinconico è:” Sono felice, dove ho sbagliato?”. De Silva ha anche raccontato del suo nuovo libro “I titoli di coda di una vita insieme”, edito da “Einaudi” e della figlia che sta seguendo le sue orme:” Anche Chiara è una scrittrice: ha da poco pubblicato un romanzo molto brillante e divertente “Congiuntivi sbagliati” edito da “Marsilio”. Sono intervenuti, presentati dal Prefetto Giovanni Maio: il Formatore Distrettuale Laura Giordano, che ha portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, e il socio del Club Antonio Capece che ha invitato il suo amico Diego De Silva alla conviviale rotariana.

Aniello Palumbo