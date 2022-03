L’Istituto Comprensivo  Medaglie d’Oro  e il “Rotaract Club Salerno Est”, insieme per l’Ucraina.

Mani azzurre e gialle che si stringono, fiori, arcobaleni, colombe, bambini stretti in un unico abbraccio di Pace. Sono i disegni degli alunni dell’Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro che questa mattina, sventolando le bandierine con i colori della bandiera dell’Ucraina, hanno accolto con gioia due fratellini ucraini di cinque e dieci anni che da oggi frequenteranno la scuola diretta dal Preside Emilio Costabile:” Il più grande è stato iscritto nella classe quarta della Scuola Primaria; il più piccolo nella “Sezione Gattini” della Scuola dell’ Infanzia . I due bambini, provenienti da Kiev, sono molto provati ma felici per la grande festa preparata per loro. Sono arrivati a Salerno con la loro madre e ospitati da una famiglia salernitana, che vive nel Rione Carmine, dove lavora la loro nonna” – ha spiegato il Dirigente Scolastico che ha raccontato a tutti gli alunni il lungo percorso fatto dai due bambini per arrivare a Salerno – “ I due bambini non parlano ancora italiano e per comprendere i dialoghi sono stati aiutati dalla nonna che vive già da tempo in Italia. C’era comunque anche una mediatrice linguistico – culturale. Da un paio di mesi abbiamo accolto anche due bambini della Georgia nella nostra Scuola dell’Infanzia”. L’Istituto Medaglie d’Oro, frequentato da circa mille alunni con un’età compresa dai tre ai tredici anni, divisi tra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, ha due sedi: quella di Via Paolo Vocca e il plesso di Via Giacomo Costa dove, nella Scuola dell’Infanzia, si applica anche il “Metodo Montessori, come ha spiegato la Vicepreside, Patrizia Pio, che ha anche prospettato la possibilità di accogliere nella scuola altri bambini ucraini:” La mediatrice culturale ci ha spiegato che ci sono circa dieci bambini, quasi tutti di cinque anni di età, arrivati da poco a Salerno che potrebbero essere iscritti nella nostra Scuola dell’infanzia. Rispettando le normative anti Covid – 19 cercheremo di accoglierli”. Per l’occasione è stato consegnato ai giovani soci del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Mario Notaroberto, il materiale utile per i bambini ucraini , raccolto in questi giorni dagli alunni e dai loro genitori: medicinali salvavita, indumenti e anche una sostanziosa somma in denaro :” Sarà utilizzata per comprare indumenti nuovi, medicinali e tutto ciò che può servire a questi bambini” – ha spiegato il Presidente Notaroberto – “Domani mattina faremo partire tutto il materiale raccolto “ . Tante sono le iniziative messe in campo dai giovani rotariani per aiutare le famiglie ucraine:” Sabato, grazie al nostro socio Norè Laus, con i giovani di “Confindustria Salerno”, parteciperemo alla preparazione dei pacchi che il “Banco Alimentare” di Fisciano spedirà al confine ucraino. Con i soci del “Centro Turistico Giovanile” e con “EcoMondo”, grazie al progetto “I Colori Sospesi”, stiamo invitando le persone a recarsi presso le cartolerie e librerie indicate nella locandina che stiamo diffondendo, per acquistare materiale scolastico per i bambini ucraini arrivati nella nostra città “.

Aniello Palumbo