L’INPS al servizio delle persone : Focus sulle attività dell’Ente Previdenziale in Campania e in Provincia di Salerno. Dal 1°gennaio 2023 la dottoressa Giovanna Baldi sarà il  nuovo  Direttore Provinciale INPS Salerno.

“In Campania dove c’è la più alta erogazione del reddito di cittadinanza, 150 per ogni 1000 abitanti, nel 2022 sono stati revocati dal diritto 3921 nuclei: nel rispetto delle normative c’è un controllo più preciso e analitico prima di erogarlo a chi non ha i requisiti”. E’ questo solo uno dei dati evidenziati ieri mattina, nella “Sala Marcello Torre”, della Provincia di Salerno, dal dottor Sergio Mautone, Presidente del Comitato Provinciale INPS Salerno, in occasione della presentazione, per la prima volta a Salerno, del “Rendiconto Sociale 2020-2021” dell’Inps della Campania con i dati inerenti soprattutto l’attività svolta all’interno della Regione, in particolare della Provincia di Salerno, dall’Istituto previdenziale. Il dottor Mautone ha anche evidenziano le criticità che ci sono nella Regione Campania per quanto riguarda il lavoro giovanile:” Si registrano delle flessioni e il numero delle donne che lavorano è di meno rispetto agli uomini: c’è stato un piccolo incremento che riguarda il 2021 quando, dopo il lockdown si è ripartiti”.

Dopo i saluti del Consigliere Provinciale Francesco Morra e dell’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, ad aprire i lavori è stata la presidente del Comitato Regionale dell’INPS Campania, Camilla Bernabei, che ha spiegato i criteri che hanno guidato la redazione del rendiconto sociale:” Siamo partiti dai dati che danno una prima analisi della situazione territoriale: abbiamo evidenziato l’incidenza della popolazione straniera presente, che in provincia di Salerno è aumentata; la forza lavoro; le persone in cerca di occupazione e il tasso di disoccupazione”. Il dottor Ciro Toma ha ricordato i grandi successi ottenuti dall’INPS di Salerno:” Sono diminuiti i tempi d’attesa per sottoporsi alla visita di accertamento per il riconoscimento dell’invalidità civile: sei anni fa, quando sono arrivato a Salerno, i tempi di attesa erano di oltre un anno per la prima visita. Oggi, nonostante il periodo di pandemia, siamo arrivati a un’attesa di quindici giorni. Nell’arco di 48 ore dalla presentazione della domanda all’Inps, arriva al paziente la convocazione nella quale è fissata la data della visita. Anche gli assegni d’indennità di disoccupazione che in provincia di Salerno vede coinvolti 25.000 beneficiari, vengono erogati, già adesso, dopo solo quindici giorni dalla domanda. Da Giugno, con il progetto di automazione, perfezioneremo questa erogazione. Stiamo lavorando anche sull’automazione della liquidazione e delle pensioni di reversibilità che saranno erogate dopo 15 giorni dalla domanda. Vorremmo portare i servizi INPS nelle case di tutti gli italiani. Per il prossimo anno, inoltre, grazie ai concorsi fatti, avremo un importante immissione di nuovo personale: circa quattromila nuovi giovani in tutta Italia di cui 142 arriveranno a Salerno. Il dottor Toma ha anche annunciato che a fine anno lascerà la direzione provinciale di Salerno per un nuovo e prestigioso incarico, non lontano da Salerno, e che il nuovo Direttore Provinciale dell’INPS di Salerno sarà una donna:” Che tutti noi conosciamo!”.( In serata è stato ufficializzato che dal 1°gennaio 2023 il nuovo Direttore Provinciale dell’INPS di Salerno sarà la dottoressa Giovanna Baldi, attualmente Direttore Provinciale di Avellino, e che il dottor Ciro Toma andrà a ricoprire le funzioni vicarie del Direttore regionale della Campania). Sono intervenuti i rappresentanti dei sindacati e delle parti datoriali: Gerardo Ceres, Segretario Generale Cisl Salerno; Giuseppe Baselice, rappresentante di Confindustria; Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Salerno; Maria Sveva Manzione per la Cgil Salerno e Carmine Rubino, Segretario UGL Salerno. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Nazionale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS, il dottor Robertino Ghiselli che ha sottolineato il grande lavoro fatto dall’ INPS di Salerno:” Avete fatto un miracolo a portare a 15 giorni i tempi di attesa per la visita per il riconoscimento dell’invalidità civile quando le medie regionali variano dai 40 giorni ai 280 giorni”. Il dottor Ghiselli ha anche annunciato che saranno utilizzati 180 milioni di euro del PNRR per la trasformazione digitale dell’Istituto previdenziale.(Foto Barbara Pierri).

Aniello Palumbo