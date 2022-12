Festa degli Auguri al “Club Inner Wheel Salerno Est”.

Due bianche farfalle luminose hanno volato leggere, eteree, nella voliera del “Circolo Canottieri Irno” in occasione della “Festa degli Auguri” del “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Maria Grazia Corbo. Sulle note del famoso brano di Enya, “Only Time”, Valentina Pisano e Ilenia Luciano dell’Associazione “ Di mille colori”, con le loro ali luminose, hanno interpretato con grande precisione stilistica i loro movimenti coreografici: flessuosi, delicati, eleganti.

Con le loro ali luminose hanno accolto in un abbraccio di augurio la presidente Maria Grazia Corbo che durante la serata ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi dell’anno sociale, raccontando le tante attività svolte :” Tanti sono i progetti che l’Inner Wheel dedica alle donne, ai bambini, alla salute, al clima , all’ambiente , alla protezione del patrimonio storico e archeologico. A questo proposito voglio ricordare che il nostro Club ha contribuito negli anni, al restauro degli antichi affreschi di epoca longobarda raffiguranti San Bartolomeo, San Luca e San Lorenzo che decorano le pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno, affidata alla locale delegazione del “Touring Club Italia”, presieduta dal Console Enrico Andria. Abbiamo rivolto lo sguardo alla salute della donna e dei bambini in un convegno sulla medicina di genere, organizzato all’Ordine dei Medici, e partecipato in interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Emma Magaldi Paolillo, al progetto “Arte in Terrazza” , finalizzato alla raccolta fondi da devolvere ad alcune associazioni benefiche. Abbiamo voluto inoltre ricordare due nostre socie e Past President scomparse: Simona Capezzuto Petronella e Virginia Gallotta. Per Simona abbiamo fatto piantare una pianta di ulivo nel giardino della scuola dove insegnava: il plesso “Carlo Alberto Alemagna” dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II diretto dalla Dirigente Scolastica Reggente, Lea Celano; per Virginia abbiamo organizzato la cerimonia di presentazione del Fondo Librario della sua biblioteca personale , con oltre 400 libri, donato da noi e dalla figlia Mirella Amato, nostra socia, alla Biblioteca “Michelantonio Sena” del liceo classico “Francesco De Sanctis” di Salerno, diretto dalla professoressa Cinzia Lucia Guida”. La dottoressa Corbo ha anche annunciato che nel prossimo anno sarà avviato un progetto di medicina scolastica presso la scuola primaria “Matteo Mari”, diretta dalla professoressa Mirella Amato:” Attiveremo degli screening ortodontici, oculistici e di dismorfismi ortopedici. Con i professori dell’Università di Salerno, in particolare con la professoressa genetista Daniela Melis, proporremo un’anamnesi mirata presso i genitori degli alunni per valutare se ci sono patologie genetiche. Ad invitare ad un brindisi augurale di Buon Natale è stata la Vicepresidente Nazionale dell’Inner Wheel, la professoressa Maria Andria Pietrofeso. Presenti alla serata la Past Governatrice Liliana Russo Del Grosso e la Past Board Director Bettina Lombardi Crisci .

Aniello Palumbo