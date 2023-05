Linea d’Ombra – Media Education Factory 4.0. Successo per il Liceo De Filippis Galdi di Cava.

Si è concluso con successo il progetto PCTO “Linea d’Ombra – Media Education Factory 4.0”.

La classe 3 A indirizzo Linguistico dell’I.I.S. De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni ha vissuto forti emozioni durante il Campus finale tenutosi presso il Cinema Teatro Augusteo negli scorsi giorni.

Dopo la proiezione del film “La paranza dei bambini” e il debate con il regista Claudio Giovannesi, durante il quale il pubblico in sala ha potuto soddisfare dubbi, curiosità e discutere su temi più che mai attuali, la classe ha preso parte alla Masterclass “Il gioco diventa realtà”.

La giornata è culminata con la presentazione delle idee-progetto realizzate nell’ambito del laboratorio “Game Design Lab Challenge” con Manuel Moavero, Lead Game Designer: a vincere il primo premio è stata la classe 3 A Linguistico, guidata dal tutor prof.ssa Simonetta Petrocelli.

Il cinema, così, è diventato esperienza da vivere per migliaia di studenti di 13 istituti del Salernitano.

Lo ricordiamo: “Linea d’Ombra – Media Education Factory 4.0” è il progetto spin off

di Linea d’Ombra Festivaled è stato realizzato nell’ambito del CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, il Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Salerno In Festival con il patrocinio del Comune di Salerno.

“Un’esperienza entusiasmante e formativa, – ha commentato la Dirigente scolastica del De Filippis Galdi Maria Alfano – che ha visto le nostre ragazze e i nostri ragazzi avvicinarsi a un’arte quanto più attuale e affascinante. Il linguaggio cinematografico e audiovisivo è un efficace strumento educativo”.