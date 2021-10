“L’immagine pubblica e la comunicazione rotariana”. Il PDG Roberto Xausa al “Rotary Club Salerno a.f.1949”.

“Fare Rotary vuol dire soprattutto far parlare i sentimenti “. Lo ha affermato l’architetto Roberto Xausa, Coordinatore Regionale per l’immagine pubblica del Rotary International, PDG del Distretto Rotary 2060 , alla fine della sua relazione tenuta durante la conviviale rotariana organizzata, sul terrazzo del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, dal “Rotary Club Salerno a.f.1949” presieduto dalla professoressa Maria Rosaria Lombardi. Il PDG Xausa ha sottolineato l’importante ruolo svolto dalla comunicazione rotariana:” Rappresenta l’impegno sociale del gruppo: la conoscenza crea opportunità di sinergie con altre realtà, stimola l’interesse per l’aggregazione di nuovi soci, forma il gruppo e riconosce l’impegno”. Xausa ha anche spiegato che la prima regola che i Club Rotary devono attuare è quella di creare attività di servizio che servano veramente alla gente: ” Dobbiamo partire dall’essere soci di un Club Rotary per aprirci alle realtà locali”. Xausa ha ricordato che in Italia ci sono 916 Club che hanno il loro sito internet:” Per far conoscere le attività svolte” .e spiegato come sarà il Rotary del futuro:” Rotary Shaping” :” Bisogna rimodellarsi sulle nuove e future esigenze della società, riorganizzare la rete rotariana su nuove geografie locali. Bisogna essere di ispirazione, offrendo esempi virtuosi, impegnandosi in azioni concrete. Dobbiamo essere pronti ad agire. Noi siamo persone che stimolano e aiutano stando affianco agli altri, mai avanti. Fondamentale il contributo dei giovani dei Club Interact e Rotaract”. Xausa ha anche ricordato le sette vie d’azione del Rotary:” Pace, acqua, istruzione, madri e bambini, lotta alle malattie, sviluppo economia locale, ambiente” e che grazie al Rotary, che comprende oltre 35.000 club nel mondo con 1,2 milioni di soci, sono stati immunizzati contro la polio 2,5 miliardi di bambini:” Il sistema Rotary Italia ha anche attivato la campagna anti Covid, ”We Stop Covid”, con oltre 1600 services in Italia investendo, insieme a USAID e alla Rotary Foundation quasi 20 milioni di euro. Il Rotary è impegnato anche nella campagna “Plastic Free Waters”. Il Past Governor Massimo Franco ha consegnato la “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary, ai rotariani che maggiormente si sono impegnati durante l’anno per le attività del Distretto: Rocco Pietrofeso, Fabrizio Moscati, Tony Ardito, Mario Petraglia, e un attestato, firmato dal Presidente Internazionale del Rotary, al Direttore della Rivista Distrettuale Rotary Pino Blasi. Presenti l’Assistente del Governatore Costantino Astarita, l’avvocato Ciro Senatore, il Past Governor Salvatore Iovieno. e il Comandante della Compagnia di Salerno del Corpo dei Carabinieri Adriano Fabio Castellari.

Aniello Palumbo