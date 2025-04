Leucemia linfatica cronica, convegno lunedì 14

Il 14 aprile 2025, presso il Grand Hotel Salerno, ( lungomare Tafuri,1 Salerno), si terrà il Convegno di Ematologia organizzato dal Professore Carmine Selleri, Direttore UOC Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e dalla dottoressa Laura Mettivier, Dirigente Medico presso lo stesso Reparto.

L’evento, dal titolo ‘Choaces'(Current, Opinions, Advances, Controversies in Hematology in Salerno), è un momento di confronto e dibattito, tra esperti del settore, che in sinergia e basandosi sull’esperienza scientifica acquisita, porranno in evidenza, le più recenti novità nella terapia della Leucemia Linfatica Cronica, con un focus sulla gestione degli eventi clinici correlati.

L’obiettivo, è quello di avviare, anche all’interno del Gruppo Campano dedicato alla LLC, un percorso condiviso, volto a promuovere l’appropriatezza terapeutica e la personalizzazione degli interventi e delle cure, con ricadute significative sull’efficacia clinica, sulla qualità di vita dei pazienti e sul conseguente benessere raggiunto.

‘Ampio spazio durante il Convegno, sarà inoltre riservato all’impiego delle CAR-T nei Linfomi Non Hodgkin, dichiara il Prof Selleri, una strategia terapeutica innovativa che si sta affermando progressivamente come trattamento di seconda e terza linea nelle forme refrattarie o recidivanti dei linfomi a grandi cellule B’.

I lavori del Convegno, durante il quale si alterneranno interventi e discussioni finalizzate ad approfondimenti di argomenti divulgativi, si apriranno alle ore 9.00 del 14 aprile, e si concluderanno alle ore 16.00 della stessa giornata.