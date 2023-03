Le sedie di Ionesco, domenica 2 al Teatro Genovesi.

Domenica sera (2 aprile 2023), alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita) si farà sipario per ospitare il Teatro Impiria di Verona che nell’ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno presenta “Le sedie” di Eugène Ionesco per la regia di Gherardo Coltri che ha curato anche i costumi. In scena con lo stesso Coltri ci saranno Michele Vigilante e Thomas Zanoni. Acting coach Laura Murari; scenografia di Luca Altamura e Paola Muccio; consulenza musicale di Giorgio Bagnoli.

Lo spettacolo si propone come una farsa tragica d’incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo. Due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita. Gli ospiti invitati sono tutti, ovvero tutte le persone del mondo. “Le sedie” è il sesto spettacolo in concorso.

Per info e prenotazioni: 338 2041379.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Domenica 16 aprile per la prima volta a Salerno per il Festival organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi in “Intermezzo di La Minore” di Gabriella Ghilarducci: nel testo, liberamente ispirato al film del 1978 Sinfonia d’autunno di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi. A chiudere il cartellone degli spettacoli in concorso domenica 23 aprile è il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento in “Nei panni di Cyrano” di Norina Benedetti: la straordinaria commedia viene messa in scena da un gruppo di liceali, guidati dalla loro insegnante; tra esercizi strampalati, la nascita di nuove amicizie, l’ansia da palcoscenico, le sane risate e i colpi di fulmine, si scoprirà che saper ironizzare sui propri presunti difetti può rendere più forti; un gioco di teatro nel teatro in cui comicità e tenerezza, arguzia ed emozione, passato che si intreccia e lascia il passo all’attualità.

La serata finale con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno e la proclamazione dei vincitori è in calendario domenica 7 maggio 2023, alle ore 19.