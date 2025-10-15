Le prospettive per l’economia salernitana spiegate dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, e dal Presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada, al “Rotary Club Salerno Picentia”

A spiegare lo stato di salute dell’economia salernitana ricordando le tante iniziative imprenditoriali che sono state intraprese in passato sul nostro territorio, quelle attuali e quelle che potrebbero essere sviluppate nel prossimo futuro, sono stati l’ingegnere Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno e di Unioncamere, e il dottor Antonello Sada, Presidente di Confindustria Salerno, in occasione dell’incontro intitolato: “Salerno, un nuovo sviluppo economico: istruzioni per l’uso” , moderato dal giornalista salernitano Gabriele Bojano, organizzato dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, in interclub con il “Rotary Club Paestum Centenario”, presieduto dalla professoressa Carrie Elise Rodella, rappresentata dal Past President Vincenzo Biagini. Il Presidente Andrea Prete, che in passato è stato socio del “Rotary Picentia”, ha sottolineato che a Salerno, come in tutto il Paese, stiamo vivendo un periodo di grandi incertezze:” Il commercio sta vivendo una profonda crisi anche perché sono cambiate le modalità di acquisto: l’e-commerce, ossia la vendita dei prodotti online, è sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. Anche l’export è leggermente calato rispetto all’anno precedente. Sul nostro territorio abbiamo però alcuni settori fondamentali, come quello dell’agroindustria, dell’agroalimentare, nei quali abbiamo delle eccellenze su cui possiamo puntare. Un’altra leva importante per il nostro territorio è quella del turismo che è diversificato. La Costiera Amalfitana è ormai una meta internazionale ambitissima anche se non accessibile a tutti: molti turisti per risparmiare preferiscono soggiornare a Salerno per poi prendere i traghetti e trascorrere le giornate in Costiera. Per quanto riguarda il Cilento, territorio sul quale siamo impegnati come Camera di Commercio, è caratterizzato da un turismo locale: noi dobbiamo intercettare i turisti stranieri che arrivano grazie all’aeroporto. Da uno studio che stiamo effettuando, che sarà pubblicato a breve, abbiamo riscontrato che nel Cilento si sta sviluppando un turismo che non è legato solo alle località di mare, ma alle aree interne, all’enogastronomia, ai siti archeologici, alla cultura e all’arte”. Riguardo all’occupazione Prete ha spiegato che anche da noi abbiamo carenza di personale specializzato cercato dalle imprese: “Dobbiamo favorire una formazione mirata per poter offrire delle opportunità di lavoro a chi ha le competenze necessarie, soprattutto ai giovani. Stiamo sovvenzionando gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per favorire la formazione adeguata dei giovani che sono un investimento sul quale il territorio ha puntato. Stiamo orientando i giovani verso varie occasioni di lavoro”. l’ingegner Prete ha ricordato che la Camera di Commercio di Salerno ogni anno eroga cifre importanti per promuovere la crescita del territorio:” Dai quattro ai cinque milioni di euro per vari bandi di fiere organizzate in Italia e all’estero; per bandi specifici sulla digitalizzazione; per bandi dedicati al turismo e per tanti cofinanziamenti destinati a tantissime attività culturali. Siamo vicini e sosteniamo, con piccoli contributi, anche alcune attività dei 158 comuni della nostra provincia”. Il Presidente Prete ha anche evidenziato che Salerno è il capoluogo di provincia più infrastrutturato d’Italia:” Non c’è nessuna città che ha un porto commerciale che funziona; uno scalo crocieristico che accoglie navi da crociera quasi ogni giorno; un porto turistico come il “Marina d’Arechi” che con mille posti barca è un gioiello del Mediterraneo; l’Aeroporto e venti treni dell’Alta Velocità che ogni giorno partono da Salerno”.

ll dottor Antonello Sada, che è anche Presidente della Holding del “Gruppo Sada Partecipazioni” e della “Antonio Sada e Figli”, azienda leader nel settore degli imballaggi con sede principale a Pontecagnano, ha spiegato che l’industria manufatturiera della nostra provincia è in calo:” Le grandi imprese multinazionali che erano presenti sul nostro territorio negli anni ’70 e ’80 che usufruirono dei contributi erogati dalla “Cassa per il Mezzogiorno” e poi dei contributi a fondo perduto erogati dopo il terremoto dell’80, sono tutte scomparse. Stanno resistendo le piccole e medie imprese, soprattutto quelle di trasformazione agroalimentare grazie ai nostri prodotti tipici di eccellenza. Una delle cause delle difficoltà in cui si trovano le imprese è il costo dell’energia che le rende meno competitive rispetto alle imprese di altri paesi dove l’energia, prodotta con il nucleare, costa molto meno: in Francia l’energia costa l’87% in meno rispetto all’ Italia; in Spagna il 72% e in Germania il 40%. Oggi sarebbe il caso di cambiare la nostra visione rispetto all’utilizzo del nucleare anche nel nostro Paese: si potrebbe prevedere l’utilizzo di vari tipi di energia come l’idroelettrico, il solare, l’eolico, e anche del nucleare di quarta generazione”. Secondo il dottor Sada è necessario dare un forte impulso all’innovazione puntando soprattutto sui giovani:” Come Confindustria Salerno abbiamo partecipato alla creazione della Fondazione ITS TE.LA., una Fondazione di Istituti Tecnici Superiori (ITS) che promuove la formazione tecnica specializzata, in particolare nell’agroalimentare e nelle “nuove tecnologie per il Made in Italy”. Nel corso della serata il Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, Lucio Bojano, ha anche presentato un nuovo progetto del Club denominato “Un salvadanaio per la Polio”:” Il 24 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Polio e i Club Rotary di tutto il mondo, da anni portano avanti la campagna “End Polio Now”, uno dei più importanti progetti del Rotary dedicato all’eradicazione della polio. Prima dell’intervento del Rotary la poliomielite era presente in 120 paesi del mondo con trecentomila casi l’anno mentre oggi è stata quasi del tutto debellata. Il Rotary International ha dedicato il mese di ottobre alla Polio e anche noi abbiamo voluto organizzare una raccolta fondi facendo realizzare dei piccoli salvadanai in ceramica, che abbiamo distribuito in varie attività commerciali salernitane, nel quale, dal 13 al 24 di questo mese, i cittadini potranno inserire le loro offerte”. È intervenuto il Past Governor Marcello Fasano, Presidente della Commissione Distrettuale Gestione dell’Effettivo, che ha invitato tutti i soci a partecipare all’importante Seminario Distrettuale dedicato alla Gestione dell’Effettivo che si terrà sabato mattina, a partire dalle ore 9.00, nel “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo.

Aniello Palumbo

