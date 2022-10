Le aspiranti star e gli ospiti del Rumore Bim Festival incantano il Teatro Cimarosa di Aversa.

Dalle audizioni alla conferenza stampa, passando per la serata di gala, puntando ai numerosi ospiti saliti sul palco. Si raccontano così le semifinali ad Aversa del contest Rumore Bim Festival, dedicato a Raffaella Carrà.

La sala gremita al Teatro Cimarosa di Aversa, è stato un vero successo. Successo che era già tutto racchiuso nelle premesse con artisti, nomi del mondo dello spettacolo, della danza e tv.

Tra applausi, ed emozioni è stato un viaggio tra suoni, tempi e stili diversi con l’obiettivo di continuare a formare i giovani alla presenza di un’ampia e prestigiosa giuria.

In rappresentanza delle categorie canto, ballo e recitazione: Ivan Esposito, Luigi Nappi, Salvo Musso, Alberto Bonura, Angela Oliviero, Alessandro Carpentieri, Denise Morelli, Gennaro De Crescenzo e Filippo D’Eliso, Antonella Parolisi, presieduta dal maestro Carlo Morelli, Responsabile Artistico in Campania, Puglia e Basilicata.

Presente il coreografo e insegnante certificato CONI, Max Savatteri, del cast nazionale. “Sono stati giorni straordinari, perché vedere questi ragazzi che ritornano in teatro, in palcoscenico a cantare, danzare è stata una grande gioia, ma soprattutto omaggiare la nostra artista Raffaella Carrà, che è stata forse una delle prime delle performing arts, proprio perché era completa, sapeva ballare, cantare e recitare” – dichiara Morelli.

“Grazie Aversa – ha esordito sul palco Emma Malinconico– unica referente del contest in Campania, Puglia e Basilicata. Abbiamo fatto questi casting in tutte le città, e spero che da queste tre regioni che rappresento, possiamo portare tanti talenti a Bellaria, perché di talenti ce ne sono tanti, sta a noi scoprirli”.

Direttamente dal programma di rai 1 “Ballando con le stelle”, l’ambasciatrice del popolo e opinionista Rossella Erra che ha spronato i ragazzi a non mollare mai e proseguire con grinta i loro percorsi artistici. Non è mancata la buona musica con la partecipazione straordinaria di Lighea, che rivedremo alla finalissima di Bellaria e l’attore Arturo Sepe che fa parte del cast di Rumore Bim Festival. “Siamo partiti con il comune di Bellaria Igea Marina- afferma Nazzareno Nazziconi, Anteros Produzioni- città natale della straordinaria artista con l’idea di rendere omaggio a una grandissima artista come Raffaella Carrà e dare anche la possibilità a tanti giovani e meno giovani, essendo questo un contest multidisciplinare di esprimere la loro arte. Ci saranno tanti premi e riconoscimenti. Più di 2500 iscritti, pensiamo di portare circa 800 ragazzi alle finali nazionali”.

Non sono mancati momenti di allegria e divertimento. Ad alzare l’asticella ci ha pensato Paolo Caiazzo, comico che con la sua energia, le gag, e freddure, ha trascinato il pubblico regalando risate e spensieratezza e ha incontrato il carisma e l’ironia dei conduttori Flavio Massimo, Lucio Pierri ed Erennio De Vita. Uno dei partner ufficiali del contest è MSC Crociere, presente infatti alla conferenza stampa nel parterre, il Country Manager Leonardo Massa. È stata riaffermata la capacità del progetto Rumore Bim Festival, di valorizzare i talenti, scoprire le loro inclinazioni, e ricordare l’alto valore formativo di questo contest. Numerosi gli sponsor che hanno contribuito a rendere piacevole i tre giorni, con tante sorprese, omaggi, convenzioni destinati a tutti gli artisti e accompagnatori. Tra gli altri, menzione speciale a: Dia, Per te, Impinto Design Arredamenti, Mary’s School, La Pokeria, Bella Molisana, Advice Et Plan, AD ArteDonna, Boschetto, Libro’s Cool, Open eat, CentroForm, Nuovi Orizzonti. Ora si pensa alla finalissima che si terrà a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, con le imperdibili date a partire dal 27 al 30 ottobre.

Sabrina Ciani