Lavoro, Autogrill Baronissi, 41 posti a rischio

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della provincia di Salerno, dopo l’incontro tenuto presso la Prefettura di Salerno esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei 41 lavoratori impiegati presso i punti di ristoro Autogrill di Baronissi Est e Ovest.

La situazione di incertezza nasce dalla mancata definizione di un accordo economico, alla scadenza del contratto di fitto tra Autogrill e i proprietari dei locali su cui insistono le aree di servizio.

La società Autogrill ha richiesto ai proprietari dei locali una riduzione delle royalty, richiesta che ha innescato a sua volta la domanda da parte dei proprietari dei locali di un abbassamento delle royalty dovute alla società Anas.

La segretaria generale della Filcams Cgil, Rosaria Nappa, dichiara: “Questa vertenza se dovesse rimanere irrisolta rischia di tradursi in una drammatica ricaduta occupazionale per il territorio salernitano, e questo non possiamo permetterlo. La scadenza della proroga è fissata per il 30 giugno prossimo: in assenza di un accordo entro tale data, i 41 dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro, con gravi conseguenze per le loro famiglie e per il tessuto sociale del territorio. Oltre al tema occupazionale, si profila anche un potenziale disservizio per gli automobilisti che percorrono quel tratto autostradale. La paventata chiusura delle aree di servizio di Baronissi Est e Ovest comporterebbe infatti lunghi chilometri senza un’area di sosta attrezzata, con possibili ripercussioni anche in termini di assistenza stradale per gli automobilisti. Per queste ragioni, come sindacati chiederemo alla Regione Campania l’apertura immediata di un tavolo di crisi finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Le organizzazioni sindacali solleciteranno inoltre l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché si individui una soluzione che tuteli sia i lavoratori sia il diritto degli utenti ad avere servizi adeguati lungo la rete stradale”.

Il segretario generale della Fisascat Cisl di Salerno, Pietro Contemi, e il dirigente provinciale della Fisascat Cisl, Oreste Zona, dichiarano: “Le lavoratrici e i lavoratori non possono pagare il prezzo di un mancato accordo tra soggetti istituzionali e privati. È necessario un intervento urgente e responsabile per scongiurare una crisi occupazionale che può e deve essere evitata, noi faremo di tutto per evitare questo ennesimo dramma”.

Il funzionario regionale della Uiltucs Uil, Angelo Zanfardino, dichiara: “Chiediamo risposte certe e l’impegno di tutte le parti coinvolte al fine di garantire tutti i livelli occupazionali, non c’è tempo da perdere, la scadenza della proroga contrattuale è alle porte”.

La Ugl Terziario Salerno, guidata dal segretario Nunzio Pappacena, esprime profonda preoccupazione per il futuro dei 41 lavoratori impiegati presso le aree di servizio Autogrill “Baronissi Est” e “Baronissi Ovest”, attualmente al centro di una situazione di grave incertezza determinata dal mancato rinnovo del contratto di locazione e dalle trattative economiche in corso tra i soggetti coinvolti. Il rischio concreto di chiusura delle due aree non rappresenta soltanto un potenziale disservizio per la rete autostradale, ma costituisce soprattutto una minaccia diretta alla continuità occupazionale di 41 famiglie. Non è accettabile che una vertenza originata da dinamiche economiche e da richieste di rimodulazione delle royalty si traduca in un costo sociale scaricato sui lavoratori. Sostegno ai lavoratori anche dall’Ugl Salerno, guidata dal segretario generale Carmine Rubino, che ritiene indispensabile che venga fatta piena chiarezza sulle reali prospettive industriali e gestionali delle strutture di Baronissi. Eventuali difficoltà contrattuali o finanziarie tra soggetti economici non possono trasformarsi in uno scarico di responsabilità su chi quotidianamente garantisce, con professionalità e senso del dovere, un servizio essenziale all’utenza. La delegazione della Ugl Terziario di Salerno, ricevuta in Prefettura ieri, martedì 17 febbraio, ha già richiesto un intervento istituzionale tempestivo e l’attivazione di un tavolo di confronto che coinvolga tutte le parti interessate, al fine di individuare una soluzione che assicuri in modo inequivocabile la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità del servizio.

