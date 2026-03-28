L’attimo fuggente al Delle Arti

Domenica 29 marzo, alle ore 19:30, il sipario del Teatro Delle Arti di Salerno si alzerà su uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “Carpe Diem”, l’adattamento teatrale del celebre film cult “L’attimo fuggente”, prodotto dalla Compagnia dell’Arte per la rassegna Versus.

Sotto la regia di Antonello Ronga, che vestirà anche i panni dell’iconico professor John Keating, lo spettacolo non si limita a una trasposizione fedele della pellicola originale, ma propone una rilettura profonda e contaminata. L’obiettivo è riportare al centro della scena la poesia, l’arte e la bellezza come uniche passioni capaci di rendere davvero vivi gli esseri umani.

La grande novità di questo allestimento risiede nell’italianizzazione del percorso poetico. Grazie alla consulenza della professoressa Serenella Sforza, i giovani allievi della Welton Academy non scopriranno solo i classici d’oltreoceano, ma si emozioneranno con i versi immortali di Leopardi, D’Annunzio, Foscolo e Montale. Un ponte culturale che rende la vicenda ancora più vicina alla sensibilità del pubblico nazionale, senza dimenticare il monito senza tempo di Lorenzo de’ Medici sulla giovinezza.

A sottolineare la ribellione emotiva dei protagonisti sarà una colonna sonora graffiante e iconica: dalle note dei Led Zeppelin e dei Doors fino al sinfonismo moderno dei Verve, in un crescendo che accompagna i ragazzi dal “guscio” dell’istituzione scolastica fino all’esplosione delle passioni e, infine, al confronto con il dolore della tragedia.

Accanto ad Antonello Ronga, sul palco saliranno cinque giovani attori di grande talento, supportati da interpreti di provata esperienza come Massimiliano Palumbo (nel ruolo del padre di Neil), Cinzia Ugatti e Fulvio Ferrentino.

Particolare cura è stata dedicata all’allestimento scenico, nato dalla collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” (Progetto PCTO). Dopo un lungo lavoro di ricerca e oltre cinquanta bozzetti, è stata scelta una scenografia evocativa dove la “caverna” dei poeti estinti resta idealmente sempre presente, suggerendo che l’intera storia sia, essa stessa, pura poesia.

“Carpe Diem non è solo uno spettacolo, è un invito a guardare il mondo da prospettive diverse, a salire sulla cattedra per non fossilizzarsi sulle convinzioni imposte” – spiega il regista Antonello Ronga – “Vogliamo parlare ai giovani e ricordare a tutti l’importanza di essere fuori dalla massa, di coltivare il dubbio e la sensibilità.”

Lo spettacolo, scritto da Antonello Ronga, e che lo vedrà in scena al fianco di Cinzia Ugatti, Massimiliano Palumbo, Carmine Dello Ioio, Peter Zobel, Gerardo Guarnieri, Andrea Mauro e Dario Stella, rappresenta un momento di alta formazione teatrale e umana, pronto a conquistare il pubblico salernitano prima di intraprendere un tour nelle scuole per il prossimo anno.

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