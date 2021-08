L’Associazione Buon Vivere a difesa delle donne vittime di violenza.

di Alessandra Francese

Sono 41 le vittime di femminicidio in Italia solo nel 2021.

Sono molte, troppe di più le donne che quotidianamente subiscono violenza verbale e/o fisica.

In quanto donna, madre di una ragazza e di un ragazzo che – con mio marito – stiamo crescendo per essere sempre dalla parte delle donne, non posso stare a guardare.

Voglio fare qualcosa per le donne.

Desidero realizzare presso “l’associazione Buon Vivere” uno spazio che possa essere un punto di riferimento per tutte le donne che hanno bisogno di aiuto, di un luogo in cui sentirsi a sicuro.

Questo è uno dei punti cardine del mio programma elettorale, realizzare un centro di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza.

Associazione Buon Vivere

Via Don Ferrante Maria Gonzaga 20

84125 Salerno