L’archeoastronomia a Elea/Velia: studi su Porta Arcaica e Porta Rosa

di Pasquale Martucci

Nicola Giuliano, che fa parte della “Società Italiana di Archeoastronomia”, è impegnato in studi e ricerche per offrire nuove chiavi di lettura che conducano alla conoscenza ed alla comprensione di antichi e non ancora esplorati sentieri che gli abitanti della terra hanno realizzato in rapporto con i fenomeni celesti utilizzati all’interno delle loro culture.

Le sue attività di ricerca sono state svolte sui siti archeologici di Preta ro mulacchio sul Monte della Stella; Porta Rosa e Porta Arcaica ad Elea/Velia; l’Antro della Sibilla e il Tempio di Giove a Cuma; Arco Felice (Pozzuoli, Napoli); l’Arco di Traiano a Benevento; Porta Napoli e Arco dell’Annunziata ad Aversa (Napoli).

Gli studi su Velia/Elea del 21/06/2021 e del 18/12/2022, hanno rilevato come Porta Rosa sembra avere tutte le caratteristiche per essere stata costruita con il preciso intento di assolvere a funzioni calendariali, sostituendo la già presente Porta Arcaica. Di conseguenza, occorre ancora comprendere il senso di questa sostituzione legato a ragioni di collegamento viario, oppure a motivazioni che riguardavano il passaggio da un culto all’altro, dalla porta ritenuta sacra da greci alla costruzione di un viadotto monumentale da attribuire poi ad una loro divinità (Giano Bifronte?).

Tutto ciò da parte delle risultanze dell’importante lavoro di Nicola Giuliano che pone le basi per l’intensificazione di ricerche quanto meno attuali e certamente non ancora concluse.

La finalità del lavoro di Nicola Giuliano è di far evidenziare, mediante la manifestazione luminosa, la sacralità del luogo e del momento religioso.

Il saggio è pubblicato in:

https://www.ricocrea.it/pubs/3672/

l’accesso diretto è:

https://www.ricocrea.it/2023/02/28/velia-elea-studi-su-porta-rosa-porta-arcaica/