La Spina (Unpli): “Assemblea occasione confronto, chiediamo maggiore attenzione a governo”

(Adnkronos) – 'La bella Italia. Persone, impegno sociale, condivisione'. Questa l'apertura sul sito web dell'Unione nazionale pro loco d'Italia organizzazioni senza scopo di lucro, protagoniste delle attività di promozione turistica nazionale, che hanno anche lo scopo di tutelare e alla valorizzare il patrimonio storico, turistico e culturale del territorio e che il 16 e 17 novembre prossimi si riuniranno in assemblea a Roma. "Il nostro momento assembleare è un momento importante come per qualsiasi organizzazione – afferma all'Adnkronos Antonio La Spina presidente dell'Unpli, Unione nazionale Pro Loco d'Italia – perché è il momento in cui si fa il punto su quello che sono le iniziative svolte. In questa occasione a maggior ragione perché anche congressuale quindi ci saranno i rinnovi delle nostre cariche a livello istituzionale e sarà anche un momento per fare i bilanci delle attività fatte. Un incontro che vuole essere anche un momento di confronto e un momento per chiedere maggiore attenzione perché di fatto rispetto a circa 3-4 mld di euro che vengono generati dal nostro mondo, di fatto il pubblico investe non più del 30%, quindi la nostra organizzazione immette più del 70% in auto finanziamento nelle iniziative e questo significa veramente dare una mano molto forte alle comunità". "E quindi chiediamo una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, e vogliamo far capire quali sono le nostre realtà, le nostre esigenze e dare quindi l'opportunità alle piccole realtà di vivere i momenti importanti e comprendere quanto effettivamente è forte l'azione che viene svolta nei piccoli centri. – ha sottolineato La Spina – E l'assemblea è l'occasione, l'opportunità di confrontarci anche con le istituzioni, con il governo tanto che saranno presenti, 4 sottosegretari e due ministri, Urso e Abodi. Il primo per quanto riguarda il Made in Italy: lo consideriamo il nostro diretto rappresentante, noi lavoriamo con il chilometro zero, con la presentazione e la valorizzazione dei prodotti locali. E poi ci sarà il ministro dello Sporto e dei Giovani, un importante presenza perché noi lavoriamo molto sul tempo libero e soprattutto sui giovani, e ancora, gestiamo il sevizio civile universale con oltre 1.600 sedi e più di 2.500 volontari". All'assemblea parteciperanno inoltre la sottosegretaria all'Interno, la sottosegretaria al Mef con delega all'economia sociale, il Commissario per il Terremoto, e tantissimi altri ospiti come anche un'amplissima rappresentanza di presidenti di regione: Piemonte, Veneto, Liguria, Marche e altri ancora come anche una forte rappresentanza di assessori regionali al turismo. "Non mancheranno momenti per confrontarci sul nostro progetto sul patrimonio culturale immateriale, poi presenteremo un ulteriore progetto per la protezione civile perché è sempre più importante il ruolo dei volontari, dei volontari non organizzati, durante le emergenze, – ha concluso La Spina – e a tal proposito stiamo anche lavorando ad un progetto di formazione, di informazione e costruzione di modelli che vogliono costruire una visione di protezione civile con l'intervento di volontari non organizzarti". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

