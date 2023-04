La sicurezza alimentare spiegata dal professor Francesco Aversano al “Rotary Club Salerno”

“La sicurezza alimentare non è solo un insieme di fattori posti a tutela dell’integrità delle derrate alimentari, ma si eleva a diritto umano fondamentale, che si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economico a un’alimentazione adeguata, sana (sotto il profilo della salute) e nutriente, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari per una vita attiva e sana. La cultura della sicurezza alimentare non è un approccio meramente filosofico, ma è un metodo che deve essere dimostrato al controllore: all’Asl e ai Nas “. È questo il nuovo approccio che il legislatore europeo ha voluto declinare del sistema agroalimentare che è stato spiegato dal professor Francesco Aversano, Associato presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, dove insegna Legislazione Alimentare, ospite della serata organizzata, presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, dal “Rotary Club Salerno”, presieduto dal cavalier Tony Ardito.

Il professor Aversano, che è anche accademico aggregato della storica Accademia dei Georgofili, ha parlato di sicurezza alimentare e dei nuovi orizzonti tracciati dal legislatore europeo in materia di Diritto Alimentare:” Dal 2002 l’Unione Europea ha enucleato quelli che sono i requisiti di sicurezza alimentare che non sono solo quelli sostanziali igienico sanitari, ma anche quelli attinenti alla corretta informazione: un prodotto alimentare che viene distribuito in termini non conformi a livello di comunicazione, etichettatura, presentazione e pubblicità, è considerato un prodotto insicuro perché può arrecare pericolo al consumatore”. Aversano si è soffermato a parlare anche del tema degli allergeni:” Il legislatore europeo ha previsto l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di uno dei quattordici allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi”; della rintracciabilità di un prodotto “Copre tutta la filiera alimentare”; di protocolli da rispettare per le donazioni alimentari, di frodi alimentari e spiegato il fenomeno delle contraffazioni:” In base al Codice Doganale esiste la possibilità di definire un prodotto Made in Italy pur essendo realizzato con materie prime non italiane, ma che in Italia viene solo assemblato”. L’avvocato Aversano ha anche spiegato che i controlli in materia di salute e sicurezza degli alimenti all’interno di bar e ristoranti da parte di Asl e NAS sono all’ordine del giorno:” Abbiamo un personale di vigilanza, estremamente qualificato, che è tra i migliori al mondo. La loro attività è mirata non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione di questi fenomeni”. Aversano ha concluso il suo intervento affermando che: “Il Diritto alimentare è tradizione e innovazione!” e che:” Il cibo è dapprima un patrimonio culturale e, in quanto tale, va “difeso” da contraffazioni e frodi, “protetto” da inganni e pratiche commerciali scorrette, “valorizzato” nell’origine e nelle originalità, con processi normativi trasparenti”. Nel corso della serata il socio Gennaro Petraglia ha ricordato con emozione il Past President del Club, l’avvocato Paolo Carbone. (La foto dell’avvocato Carbone è di Francesco Pecoraro).

Aniello Palumbo