La regola e il caso, presentazione del catalogo venerdì 15 alla Fondazione Menna

Sala Conferenze della Fondazione Menna

presentazione del catalogo

La regola e il caso.

Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto e Bianca Menna,

a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani, Salerno 2023

La Presidente Letizia Magaldi della Fondazione Filiberto e Bianca ha il piacere di annunciare la presentazione del volume La regola e il caso.

Opere dalla collezione della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani, Salerno 2023. L’incontro, che si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 17,30, segna la conclusione del progetto inaugurato lo scorso dicembre con la mostra, programmata e finanziata dalla Regione Campania e realizzata da Scabec S.p.A, che ha presentato in anteprima in cinque importanti luoghi della cultura e della vita pubblica della città di Salerno ( l’Archivio di Stato, il Museo Alfonso Tafuri, il Palazzo di città, la Pinacoteca Provinciale e l’ex Casa del Combattente, oggi sede della Fondazione) alcune opere della collezione donata da Bianca Menna alla Fondazione.

Il progetto La regola e il caso, che si è avvalso anche della collaborazione dell’Università di Salerno (DISPAC e Centro ICT per i Beni culturali) ha dato vita non soltanto ad un percorso espositivo inedito ma ha prodotto anche e soprattutto un lavoro di ricerca che ha intrecciato gli itinerari critici e artistici dei due collezionisti con vicende e figure legate alla storia culturale di Salerno. Gli esiti di questo studio sono confluiti in un libro denso di racconti in cui è stata raccolta anche la storia della Fondazione, che del contributo critico di Filiberto Menna e dell’esperienza artistica di Tomaso Binga/Bianca Menna è da oltre vent’anni custode.

A presentare il volume, curato come la mostra da Antonello Tolve e da Stefania Zuliani, saranno Massimo Maiorino e Nicol Mocchi, ricercatori all’università di Salerno, la curatrice Adriana Rispoli e Francesca Zanella, docente di Storia dell’arte contemporanea all’università di Reggio Emilia.

L’incontro si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, in via Lungomare Trieste 13, Salerno. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Alla presentazione seguirà alle ore 19 l’ultimo appuntamento 2023 del ciclo Arte di sera II /in collezione dedicato a Sol LeWitt.

È possibile prenotarsi scrivendo una mail a info@fondazionemenna.it.