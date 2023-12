Rari Nantes Salerno sconfitta a Savona

Si è svolta presso la Piscina Olimpica C. Zanelli di Savona la tredicesima giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro la Rari Nantes Savona. La gara è terminata 15-8.

L’ultima gara del girone d’andata termina a favore della seconda forza del campionato. Non basta un ottimo secondo quarto per rimontare un grande Savona, che prende il largo nella seconda metà della gara.

Per i giallorossi questo lungo break dalle competizioni sarà un’ottima occasione per poter lavorare duramente e migliorare gli aspetti di gioco dove si sono riscontrate più difficoltà.

La seconda fase avrà inizio il 24 febbraio 2024 e si concluderà il 20 aprile 2024. Le squadre saranno suddivise in due gironi da 7 sulla base della classifica che si definirà con il recupero del match tra la De Akker Bologna ed il Circolo Nautico Posillipo di questo sabato 16 dicembre.

Le prime 7 classificate si contenderanno il round scudetto mentre le altre 7 si sfideranno nel round retrocessione.

“Chiudiamo il girone di andata con delle certezze che stiamo acquisendo. Oggi abbiamo tenuto botta contro una grande squadra fino a che non è uscita la loro qualità. Ora ci aspettano due mesi dove potremmo finalmente lavorare al completo e prepararci al meglio per la seconda fase del campionato.” Le parole di Mister Christian Presciutti.

TABELLINO:

Rari Nantes Savona vs Check-Up RN Salerno 15-8 (4-2, 3-4, 4-0, 4-2)

RARI NANTES SAVONA: G. NICOSIA, A. PATCHALIEV 2, N. ROCCHI, P. FIGLIOLI 1, M. VAVIC, V. RIZZO 3, A. URBINATI, L. BRUNI 5, E. CAMPOPIANO, M. GUIDI 2, B. DURDIC 2, B. ERDELYI, N. DA ROLD, M. BRAGANTINI, All. ANGELINI

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO, M. BARELA, C. SANGES, G. PARRILLI 2, D. GALLOZZI 1, I. VRBNJAK, V. GALLO, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 2, A. GORETA 2, D. PICA 1, G. VASSALLO, S. MAIONE, All. C. PRESCIUTTI

Arbitri: NICOLOSI, D’ANTONI

Note: Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Savona 6/10, Salerno 3/10. Nessuno uscito per limite di falli.