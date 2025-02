La Maschera di Pulcinella nei riti e tradizioni delle festività carnevalizie

Il 27 febbraio, alle ore 10:00, si svolgerà presso la sala Mario A. De Cunzo di Palazzo Ruggi D’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l’evento dedicato al patrimonio carnevalesco delle province di Salerno e Avellino, incentrato quest’anno sul tema della maschera di Pulcinella e la sua diffusione nei riti e tradizioni delle festività carnevalizie, in particolare nella Maschkarata di San Mauro Cilento e nella Zeza di Capriglia Irpina.

La manifestazione, a cura del Settore Demoetnoantropologico e Beni Immateriali e del Servizio Educativo della Soprintendenza ABAP di SA e AV, vede il coinvolgimento del Museo di Pulcinella con sede ad Acerra (Napoli) e del suo direttore Tommaso Esposito, accompagnato dall’attrice Francesca Caprio nei panni di Pulcinella.

Partecipano, inoltre, per la Soprintendenza Raffaella Bonaudo, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino, Rosa Maria Vitola, Settore Demoetnoantropologico e Beni Immateriali, Mariagrazia Barone, Settore Servizi Educativi; per la Maschkarata di San Mauro Cilento e la Zeza di Capriglia Irpina intervengono rispettivamente Osvaldo Marrocco, Direttore del Museo Vivo della Maschkarata di San Mauro, Barbara Di Maio, fotografa del progetto di documentazione fotografica nazionale a cura dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale/ICPI- Ministero della Cultura, Eugenio Caiazzo, componente del Comitato Popolare sanmaurese, Felice Scozzese, Presidente dell’Associazione Culturale “La Zeza di Capriglia Irpina”.

Oltre agli interventi previsti, che ci permetteranno di ripercorrere la storia, la complessità e la trasversalità dell’iconica maschera campana, ci saranno momenti in cui sia il Pulcinella di Acerra sia le maschere dei carnevali coinvolti, portatori di tradizioni e di valori identitari, ci coinvolgeranno nei loro rituali.

Significativa la presenza degli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno che, quest’anno, partecipano in maniera concreta all’iniziativa: una classe IV, nell’ambito di un progetto per PCTO, ha collaborato alla progettazione della comunicazione e dell’identità visiva dell’evento; i ragazzi della classe II, invece, proporranno un progetto espositivo con opere da loro realizzate attinenti al tema del Carnevale.