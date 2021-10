LA GIOVANE POETESSA  SALERNITANA MELANIA SCARPA SI E’ LAUREATA IN FARMACIA

Con la votazione di 110 e lode la giovane poetessa salernitana Melania Scarpa ha conseguito la Laurea Magistrale in Farmacia discutendo un’interessante tesi sperimentale dal titolo” “ Approccio multi-dimensionale per l’ottimizzazione della terapia antiaggregante in pazienti sottoposti a chirurgia vascolare” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. La neodottoressa ha ricevuto i complimenti di tutti i componenti della commissione esaminatrice presieduta dal Chiarissimo Professor Pietro Campiglia, Direttore del Dipartimento di Farmacia , dalla Chiarissima Professoressa Amelia Filippelli , Responsabile del Laboratorio di Farmacologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno e membro dell’AIFA , e della dottoressa Valeria Conti. La dottoressa Melania Scarpa, che è anche diplomata in Solfeggio e Pianoforte presso il “Conservatorio Domenico Cimarosa” di Avellino e vincitrice di numerosi premi di poesia con le sue sillogi poetiche “Camminando a ritroso nel tempo” e “Bagliori”, festeggerà insieme ai genitori: i professori Roberto Scarpa e Mariapia Mazzella, al fratello , l’ingegnere Davide Scarpa, e a tanti amici al “Ristorante Sea Garden Club” di Salerno. A Melania gli auguri di un luminoso futuro anche dalla redazione di “Gazzetta di Salerno”.