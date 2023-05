La festa è a Salerno, tifosi granata al settimo cielo per il pari a Napoli.

“Che goduria”. Festeggiano i tifosi sulla pagina Fb di ‘Io tifo Salernitana’ e subito parte lo sfottò ai supporters del Napoli che già pregustavano per stasera la festa scudetto.

“Un gol di Dia all’84° non ha prezzo, per tutto il resto c’è Ochoa” scrive qualcuno. “Festa rovinata, godo” gli fa eco un altro. E un utente scrive: “Grazie Salernitana, ci avete salvati da questi fenomeni da baraccone”. E altri scrivono: “Che spettacolo!”, “sto impazzendo”. Qualcuno chiede informazioni sull’orario di arrivo della squadra per festeggiare il rientro dopo una vittoria molto ‘sentita’.

Anche il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha fatto sentire la sua voce sui social pubblicando una foto del risultato finale della gara di Napoli e scrivendo “Macte Animo! Forza Salernitana.”.

Maurizio Milan, ad della Salernitana presente all’Arechi per l’accoglienza dei tifosi granata alla squadra dopo il pari del Maradona, ha commentato il pari nel derby col Napoli: “Questa è una comunità meravigliosa, Salerno è grande e questa è la dimostrazione. Siamo andati a Napoli con convinzione, l’accoglienza non è stata bella (intesa come clima dello stadio, nda), l’opposto di questa. Il carattere della squadra e del mister ha dato questo effetto finale, è stata una giornata memorabile. La battuta della sfogliatella è stata di buon auspicio. Il presidente sta festeggiando a casa con i parenti ed è euforico. Da stasera testa alla Fiorentina”.