Costiera, aggiornamenti su circolazione veicoli a targhe alterne.

I Comuni della Costiera amalfitana hanno emanato delle ordinanze che estendono la durata delle targhe alterne per chi circola sulla Statale 163 Amalfitana.

Gli aggiornamenti prevedono in aggiunta a quanto stabilito in precedenza, l’inizio delle targhe alterne al 1° giugno invece che al 15, le targhe alterne tutti i giorni anche per il mese di settembre e nei week-end del mese di ottobre. Tutto il resto rimane invariato.

Il vivo invito è quello di scaricare il vademecum aggiornato destinato a visitatori stranieri, disponibile assieme al riassunto in italiano di tutte le limitazioni e delle eccezioni sul sito www.distrettocostadamalfi.it