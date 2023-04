La Salernitana strappa il pari e rovina la festa scudetto del Napoli.

Festa scudetto rinviata. Il Napoli pareggia 1-1 in casa con la Salernitana nel match valido per la 32esima giornata e perde la chance di festeggiare già oggi il titolo di campione d’Italia 2022-2023.

Gli azzurri, che avrebbero conquistato il titolo con una vittoria, vanno in vantaggio al 62′ con Olivera ma si fanno raggiungere all’84’ da Dia.

La formazione di Spalletti, prima con 79 punti, deve aspettare almeno la sfida di giovedì sul campo dell’Udinese per festeggiare.

La formazione di Spalletti carica subito a testa bassa: fuga di Lozano e cross, Osimhen non trova la porta al 3′. Il copione viene proposto anche al 7′: stavolta l’attaccante nigeriano spedisce verso i pali, ma Ochoa non ha difficoltà a bloccare. Si gioca solo nella metà campo della Salernitana, che riesce a rimanere ordinata e compatta chiudendo gli spazi.

Gli azzurri gestiscono il possesso del pallone ma faticano a trovare varchi. I partenopei provano a sfruttare le palle inattive. Al 23′ punizione di Zielinski e colpo di testa di Osimhen, serve una super-parata di Ochoa per salvare lo 0-0.

Poco dopo, su corner, ci prova Rrahmani: incornata imprecisa, nessun pericolo per la Salernitana. Gli ospiti si fanno vivi nell’area avversaria con un cross di Mazzocchi che, dopo la deviazione di Olivera, diventa un grattacapo per Meret. Al 42′ ancora Ochoa protagonista: Anguissa controlla e calcia al volo, il portiere granata è attento.

La ripresa inizia con lo stesso copione: Napoli in avanti, Salernitana chiusa. Al 51′ si vede Kvaratskhelia, con un destro a giro che non ha la parabola ideale. Il forcing azzurro viene premiato al 62′. Corner di Raspadori, Olivera è perfetto nell’inserimento sul primo palo: colpo di testa e 1-0. Il gol è una liberazione, sugli spalti del Maradona esplode la festa. Il Napoli può giocare con maggiore scioltezza e va subito vicino al raddoppio con Elmas al 66′: azione personale, palla fuori di un soffio. La Salernitana prova a rimanere agganciata al match e si fa viva dalle parti di Meret con Kastanos. E’ il Napoli, però, a sfiorare il raddoppio prima con Osimhen e poi con Kvaratskhelia. All’84’, però, la Salernitana gela il Maradona. Dia riceve palla, salta Osimhen e spara: sinistro perfetto, 1-1. Il Napoli si getta in avanti nel finale per cercare il gol scudetto. Kvaratskhelia prova, Ochoa è strepitoso. Il portiere, in pieno recupero, cancella anche la chance di Simeone: finisce 1-1, festa scudetto rinviata.