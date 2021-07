LA DOTTORESSA ANTONELLA COCURULLO NUOVA PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI”

“Servire il territorio in costruttiva armonia”. E’ il motto della , che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, Carmelo Orsi, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi all’Hotel Due Principati di Baronissi. La neopresidente proseguirà i progetti già avviati e ne realizzerà altri dedicati soprattutto al territorio:” L’emergenza sanitaria ha acceso i riflettori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità e noi, insieme agli altri Club Rotary, proseguiremo e rafforzeremo il progetto “Urban Green” e daremo il via a nuovi progetti sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Aderiremo al progetto distrettuale “Plastic Free Waters”, che ha l’obiettivo di ridurre le microplastiche presenti in mare. Riprenderemo le “Domeniche della Salute”, continueremo a sostenere il “Banco Alimentare” e proseguiremo la lotta allo spreco alimentare. Aderiremo all’iniziativa distrettuale della “Farmacie in Rete”, per sostenere la campagna “Polio Plus”, e sosterremo i giovani, rafforzando l’Azione per la Gioventù, in collaborazione con il “Rotaract Campus” presieduto da Corrado di Gaeta”. Il Presidente uscente, Carmelo Orsi, ha ricordato le numerose attività svolte durante l’anno:” Tanti sono stati i progetti di Service dedicati ai meno fortunati, soprattutto in questo periodo di pandemia, come la distribuzione di generi alimentari a famiglie indigenti e agli anziani della Case di Riposo e il contributo ai detenuti della Casa Circondariale di Salerno . Abbiamo anche realizzato una pensilina per proteggere dalla pioggia circa 130 bambini della scuola “Michele Ricciardi” di Penta di Fisciano e donato, nell’ambito del progetto “Urban Green”, 15 alberi che sono stati piantumati lungo il perimetro del “Parco dello Sport” di Mercato San Severino. Abbiamo installato, inoltre, una grande ruota dentata, emblema del Rotary, nell’aiuola della rotatoria antistante il Centro Commerciale “Le Cinque Porte”, tra Penta e Lancusi. La Presidente Antonella Cocurullo ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Presidente Eletto: Angelo Gentile; Past President e Comunicatore del Club: Carmelo Orsi; Vicepresidente: Lucio De Caro; Prefetto: Donato Loria; Segretario Esecutivo: Enza Alfano; Tesoriere: Rosa Maria Fortunato; Consigliere Segretario: Fulvio Leo; Consigliere – Azione Professionale: Claudia Petraglia; Responsabile Effettivo: Michele Galderisi; Delegato Rotary Foundation: Sirella Renda; Responsabile Progetti di Club e Azione per il Territorio: Vittorio Villari; Delegata Rotaract: Sonia Sorgente.

Il Presidente Orsi ha presentato due nuovi soci: Fausto Siviglia e Giuseppe Brunori dell’Acqua e consegnato la “Paul Harris” il più ambito riconoscimento del Rotary, a: Enza Alfano, Antonella Cocurullo, Angelo D’Auria, Angelo Gentile, Fulvio Leo, Donato Loria, Sirella Renda, Alfonso Sellitto, Sonia Sorgente, Luca Tepedino, Vittorio Villari e a Stella Nobile Fasano per il progetto “Stella Futura”. .Sono intervenuti gli Assistenti dei Governatori Massimo Franco e Costantino Astarita: Anna Maria Ieraci Bio e Ciro Senatore, e i Formatori di Area: Antonio Brando e Gaetano Pastore.

Aniello Palumbo