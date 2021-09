La città teatrale, presentazione giovedì 30.

Si terrà, giovedì 30 settembre, alle ore 10,30, nella sala interna del Bar Santa Lucia in via Roma 202, a Salerno, la conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale di autori napoletani dall ‘800 ai contemporanei, denominata “Qui fu Napoli… Qui sarà Napoli”, organizzata da “La città teatrale” di Salerno, con il contributo della Regione Campania e del Comune di Salerno e che prenderà il via il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno i direttori artistici dei sette teatri componenti “La città teatrale”, ovvero Teatro Nuovo, Teatro Arbostella, Teatro Ridotto, Teatro La Ribalta, Teatro Giullare, Teatro La Mennola, Teatro Del Genovesi.