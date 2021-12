Job in Campus 2021, dal 13 al 17 dicembre torna l’evento di orientamento al mondo del lavoro all’Università di Salerno.

Dal 13 al 17 dicembre l’Ateneo organizza “Job in Campus”, il tradizionale e fondamentale appuntamento di orientamento al lavoro, curato dal Servizio Placement per favorire e supportare l’incontro tra il mondo delle aziende e le studentesse, gli studenti, le laureate e i laureati dell’Università di Salerno.

L’evento, giunto alla sua VII edizione, si svolgerà in modalità a distanza, ad eccezione della giornata di apertura, lunedì 13 dicembre 2021, che sarà ospitata dalle ore 9.30 presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” del campus di Fisciano, nel rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza anti-Covid19.

“Gli scenari emergenti nel mondo delle professioni. Innovazione, Transizione, Saperi” è il tema scelto per questa edizione, come naturale e doveroso momento di confronto sulle opportunità che, soprattutto in seguito alla fase più complessa e critica dell’emergenza pandemica, sarà necessario cogliere in un’ottica di ripresa, sviluppo e innovazione del territorio, guardando al futuro dei giovani.

Si confronteranno sul tema: Stefano Camerini, Head of Talent Attraction and Academic Partnerships – Gruppo ADECCO; Anna Marino, conduttrice e autrice de “I lavori di domani” – “Radio 24 – Il Sole 24Ore”; Michele Raccuglia, Direzione territoriale Campania-Calabria di ANPAL Servizi SPA; Pasquale Sessa, Consiglio di Presidenza – Giovani Imprenditori Confindustria.

In seguito a questo momento inaugurale, il format della Settimana del Placement UNISA proseguirà con un calendario di appuntamenti on-line tra aziende e candidati, cui parteciperanno circa 150 realtà imprenditoriali di livello nazionale ed internazionale. Ciascuna azienda avrà a disposizione uno spazio digitale per incontrare gli studenti ed illustrare loro le posizioni aperte.