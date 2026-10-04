Intesa Sanpaolo, Delfin sostiene l’Opas su Mps

(Adnkronos) – Delfin sostiene l’offerta di Intesa Sp su Mps. Delfin, azionista di Mps titolare di una partecipazione pari a 534.676.825 azioni del Monte, annuncia di aver assunto nei confronti di Intesa Sp un impegno di adesione all’offerta lanciata dall’istituto guidato da Carlo Messina sul Monte.

“L’Impegno – secondo quanto si legge in un comunicato – ha a oggetto il conferimento in adesione dell’intera partecipazione detenuta da Delfin in Mps, rappresentata da 534.676.825 azioni, pari al 17,6% del capitale di Mps, e la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria convocata da Mps ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Tuf, tenendo in quella sede “condotte di voto che siano coerenti con le condizioni dell’Offerta a quella data”.

“L’Opas di Intesa Sanpaolo genera in maniera certa un valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di MPS e valorizza Siena. Il rapporto di cambio annunciato da Intesa Sanpaolo a giugno verrà adeguato nel caso di distribuzione dell’acconto sul dividendo 2026 da parte di Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo, in caso di prosecuzione dell’Opas, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS”, si legge nella nota di Intesa SP diffusa dopo il cda straordinario di sabato 3 ottobre. “In caso di adesione totalitaria all’OPAS, il controvalore monetario complessivo dell’OPAS sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro. Intesa Sanpaolo affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana”, prosegue la nota, in cui si sottolinea anche che “il progetto annunciato da Mps non offre alcun premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione”. Intesa Sanpaolo annuncia poi che “l’Opas promossa su Mps diverrà inefficace nel caso in cui l’Assemblea di Mps del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all’Odg”: in quel caso infatti la banca “non si avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia e invocherà il loro mancato avveramento”.

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