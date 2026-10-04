Home Ultim'ora Frana sulle Tofane, escursionista salvata da eliambulanza

Frana sulle Tofane, escursionista salvata da eliambulanza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Una frana di ingenti dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi dalle pareti Nord della Tofana di Dentro, interessando presumibilmente la Val Travenanzes, attraversata da sentieri. Al momento del distacco l’elicottero del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica di Pieve di Cadore stava ultimando il recupero di un’escursionista di 52 anni che si era infortunata ad un ginocchio lungo sulla normale alla Tofana di Rozes. La donna è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 10 metri. L’eliambulanza è quindi volata all’ospedale Codivilla, dove ha lasciato l’infortunata per poi imbarcare due soccorritori della guardia di finanza di Cortina, per effettuare un sorvolo dell’area interessata. La consistente e prolungata presenza di polveri sospese nell’aria non ha, tuttavia, permesso l’avvicinamento dell’elicottero. 

cronaca

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