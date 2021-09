International Coffee Day, porte aperte alla Trucillo Academy.

Venerdì 1° ottobre, in occasione dell’International Coffee Day, Caffè Trucillo aderisce a COFFEE BOOM, l’iniziativa nazionale organizzata dalla Specialty Coffee Association (SCA) per far conoscere al pubblico il movimento dello specialty coffee attraverso attività formative e divulgative. Tema di quest’anno è “The Next Generation of Coffee” per sostenere la prossima generazione di giovani professionisti del caffè.

La sede Trucillo aprirà le porte del suo sito produttivo e dell’Accademia del caffè per accompagnare il pubblico alla scoperta dell’universo sensoriale attraverso la degustazione di quattro Caffè Specialty preparati con due diversi metodi di estrazione: espresso (un rito italiano conosciuto in tutto il mondo) e brewing (ottenuto attraverso la lenta percolazione di acqua fredda attraverso il caffè).

Una semplice tazzina di caffè può raccontare infatti molte cose: la specie del caffè, la provenienza dei chicchi e il rigore della selezione, la preziosità della tostatura, l’abilità della mano che ha eseguito l’estrazione…

Trucillo accompagnerà i visitatori dalla Coffee Lounge al all’Accademia, dal laboratorio qualità alla produzione, attraverso un percorso che consentirà loro di conoscere da vicino le attività in cui la famiglia salernitana è impegnata ogni giorno da oltre settant’anni e tre generazioni, per acquisire una nuova consapevolezza sul caffè.

È possibile iscriversi all’evento inviando una richiesta via email a accademia@trucillo.it

Caffè Trucillo vi aspetta il 1 ottobre a Salerno in Via Cappello Vecchio, 4. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00.