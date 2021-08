Inps: le nuove tecnologie ridisegnano il servizio della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego.

Inps propone un nuovo approccio alla procedura di accoglimento della domanda di NASpi.

Attraverso l’uso intelligente delle nuove tecnologie, gli interessati riceveranno in automatico una notifica SMS che comunica l’accoglimento della domanda di NASpI, e li invita a prendere visione di un video personalizzato e interattivo nella area riservata MyINPS che spiega calcolo, importo, durata e regole di compatibilità della prestazione.

La video guida personalizzata è stata progettata per anticipare le risposte alle domande più ricorrenti degli utenti che avranno diritto alla NASpI. Quanto prenderò ogni mese? Quando riceverò l’accredito della prima rata di NASpI? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro?

La video guida è interattiva con pulsanti di approfondimento e accesso diretto ai servizi NASpI, da utilizzare per avere informazioni sugli importi delle rate e i pagamenti disposti da INPS e per gestire gli obblighi di comunicazione connessi alla fruizione della NASpI.

Il video è fruibile sia da pc che da mobile, previa autenticazione all’Area MyINPS e resta a disposizione degli utenti per avere un accesso facilitato alle informazioni e ai servizi online da utilizzare per gestire la propria indennità NASpI.

L’utente cliccando sulle apposite icone, “call to action”, accede direttamente ai servizi NASpI presenti nel sito www.inps.it e nell’App INPS Mobile come per esempio:

il servizio desktop “NASpI Com: invio comunicazione” per assolvere all’obbligo di segnalare all’INPS ogni variazione della situazione lavorativa;

l’area My INPS sezione “Riscossioni e servizi fiscali>Ultime Riscossioni” per monitorare i pagamenti delle rate di NASpI disposti dall’INPS a vantaggio del beneficiario.

Per conoscere la campagna NASpI 2021, Inps ha pubblicato il Dossier NASpI nella sezione INPS Comunica del portale e le FAQ.