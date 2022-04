Inps, contributi lavoratori domestici, da oggi è possibile pagare anche con App IO.

È attivo da oggi sull’App “IO” il servizio INPS relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.

Il servizio consente anche di procedere al pagamento dei contributi con alcuni semplici click all’interno dell’App “IO”, senza più la necessità di scaricare i relativi bollettini pagoPA.

Attraverso l’APP “IO” i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.

Si ricorda che i servizi INPS già attivi nell’App “IO” sono i seguenti: