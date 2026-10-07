Innovazione, Open Fiber ed Enea presentano il modello di borgo digitale

“Borghi digitali sostenibili: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d’innovazione urbana e territoriale”, questo il titolo dell’evento durante il quale Open Fiber ed Enea hanno presentato i risultati del progetto che ha dato il via a quindici applicazioni sviluppate a Pitigliano che hanno dato vita a un modello di borgo digitale sostenibile, replicabile in altri piccoli Comuni.
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