Home Rubriche Videonews Crisi abitativa: Falcone (FI), “Governo spagnolo caduto per questo. Servono azioni concrete”

Crisi abitativa: Falcone (FI), “Governo spagnolo caduto per questo. Servono azioni concrete”

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Redazione Gazzetta di Salerno
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“Dopo un anno e mezzo di lavoro della Commissione speciale Housing, purtroppo, non si sono viste conseguenze concrete di questa iniziativa, perché il commissario europeo preposto piuttosto che trattare il problema nella sua complessità, guarda soltanto a un aspetto molto marginale, quello degli affitti brevi. Noi invece diciamo che bisogna guardare al problema casa costruendo nuovi immobili, facendo nuovi investimenti, semplificando e soprattutto recuperando l’esistente inutilizzato, creando anche una rigenerazione urbana”. Così l’eurodeputato di Forza Italia e membro della commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione europea (HOUS) del Parlamento europeo, Marco Falcone. Ha aggiunto: “Vorrei ricordare che in Europa il governo spagnolo è caduto proprio per il problema emergenza casa”.

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