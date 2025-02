Indagine Excelsior: le imprese salernitane stimano oltre 7.710 assunzioni a febbraio

In provincia di Salerno, il mercato del lavoro continua a espandersi: nel mese di febbraio 2025 sono previste 7.710 nuove assunzioni, mentre nel trimestre febbraio-aprile il numero sale a 30.350. L’incremento rispetto al 2024 è significativo: +18,2% su base mensile e +28,4% nel trimestre.

A livello regionale, la Campania registra 39.500 nuove entrate previste, mentre in tutta Italia il dato complessivo si attesta a 404.000 assunzioni. Salerno si distingue per la crescita dell’industria (+11,2%) e dei servizi (+21%), in netta controtendenza rispetto alla media nazionale, dove il settore industriale segna un calo del 4% e i servizi crescono solo dello 0,5%.

Commercio e turismo trainano l’occupazione

Il commercio è il comparto con il maggiore incremento, registrando quasi il doppio delle assunzioni rispetto allo scorso anno (+97% su base mensile e +88,8% nel trimestre). Anche il settore turistico e della ristorazione continua il trend positivo, con un +26,6% rispetto a febbraio 2024 e un +50,3% nel trimestre.

L’industria mostra una crescita sia nel manifatturiero (+10,7% su febbraio e +16,2% nel trimestre) sia nelle costruzioni (+13,2% su base mensile e +9,4% nel trimestre).

Aumenta la difficoltà nel reperire personale

Nonostante la crescita dell’occupazione, le imprese segnalano maggiori difficoltà nel trovare lavoratori qualificati: il 45% delle aziende prevede problemi di reperimento, contro il 44% di febbraio 2024.

Aumenta invece la domanda di giovani lavoratori, che rappresentano il 29% delle nuove assunzioni (contro il 27% dello scorso anno), così come quella di lavoratori immigrati, che salgono al 19% del totale (rispetto al 18% del 2024).

“I dati dell’indagine Excelsior confermano il trend positivo dell’occupazione nella nostra provincia, già evidenziato nelle precedenti rilevazioni” – dichiara il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – “L’incremento delle assunzioni nei settori del commercio, del turismo e dell’industria è un segnale incoraggiante, ma per consolidare questa crescita è fondamentale investire nella formazione. Solo colmando il divario tra domanda e offerta di lavoro qualificato potremo garantire maggiore competitività alle imprese e occupazione stabile nel territorio.”

Contratti e figure professionali richieste

· Il 73% delle assunzioni riguarderà il settore dei servizi, il 75% imprese con meno di 50 dipendenti;

· Il 24% dei contratti sarà a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il 76% sarà a termine;

· Il 15% delle assunzioni sarà destinato a dirigenti, tecnici e specialisti, un dato inferiore alla media nazionale del 20%;

· L’11% delle assunzioni riguarderà personale laureato;

· Le tre figure professionali più richieste copriranno il 33% delle nuove entrate.

Queste, in sintesi, le elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Salerno, basate sull’analisi dei dati del sistema informativo Excelsior, sviluppato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per monitorare le previsioni occupazionali delle imprese private nei settori dell’industria e dei servizi.

Per approfondire, è possibile consultare il bollettino completo, le tavole statistiche e l’analisi disponibili sul sito web istituzionale sa.camcom.it.