Incidente in motorino, morto tifoso della Salernitana.

I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati turbati questa sera da un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 anni.

Sul posto, sul lungomare Trieste, è intervenuta la Polizia municipale che sta indagando per accertare la dinamica dell’accaduto.

Il giovane, a quanto si è appreso, era da solo alla guida del motociclo. Saranno fondamentali anche le telecamere della zona per valutare cosa possa essere accaduto.

Il 28enne era conosciuto negli ambienti della tifoseria tanto che un centinaio di supporter granata si sta recando all’obitorio dell’ospedale dove si trova la salma. (ANSA).