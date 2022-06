Inaugurato Business Center Banca 2021 a Sala Consilina.

Con il taglio del nastro del “Business Center” di Sala Consilina, le porte dell’accogliente struttura della Banca 2021 sono ufficialmente aperte per ospitare gli imprenditori e le aziende dei vari Territori di Competenza della Banca. Cresce dunque l’offerta di servizi della Banca 2021, con l’aggiunta di un importante tassello che si inserisce nella profonda fase di riorganizzazione voluta dal CDA, presieduto da Pasquale Lucibello, e portata avanti con efficacia dalla Direzione, guidata dal Direttore Generale Cosimo Puglia.

Tra gli obiettivi prioritari della Banca 2021 c’è quello di essere sempre più vicina ai territori, coinvolgendo le comunità nelle tante attività di competenza in modo organico e razionale. In questa ottica il Business Center di Sala Consilina rappresenta un cardine strategico fondamentale, oculatamente posizionato in un’area commercialmente molto evoluta come quella del Vallo di Diano. La posizione geografica baricentrica e la confortevole predisposizione della struttura all’accoglienza, potenziata attraverso un apposito restyling, costituiscono un ulteriore valore aggiunto.

Al taglio del nastro del Business Center hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Sala Consilina e presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Francesco Cavallone, il parroco di Sant’Anna don Luciano La Peruta e il Presidente del GAL Vallo di Diano Attilio Romano. Ospiti della giornata Alessandro Ghezzi, Responsabile Centro Imprese Sud Ovest della Capogruppo Iccrea e Gianfranco Alabiso, Responsabile Area Affari di BCC Factoring. Il Presidente Pasquale Lucibello, il vicepresidente vicario Pasquale Gentile e il Direttore Generale Cosimo Puglia hanno guidato la folta rappresentanza della Banca 2021, che ha visto in prima fila diversi membri del CDA, gli operatori del Business Center di Sala Consilina e il Responsabile delle Aree Territoriali del Vallo di Diano, della Basilicata e della Calabria Nicola Petrone.

Per il sindaco Francesco Cavallone il nuovo Business Center di Sala Consilina si appresta a diventare un riferimento importante per tutte le imprese e le aziende della zona. “È soprattutto il segno di un territorio -sottolinea il primo cittadino- ancora vivo e attivo negli investimenti e in altri tipi di operazioni commerciali, non soltanto a Sala Consilina ma in tutto il Vallo di Diano. Fa molto piacere che la Governance della Banca 2021 e il nuovo Direttore Generale Cosimo Puglia abbiano voluto sottolineare l’importanza strategica di questo territorio, trasformando la loro struttura di Sala Consilina in un punto di riferimento per gli imprenditori di una zona molto vasta”.

Grande la soddisfazione del presidente Pasquale Lucibello, sia per il nuovo importante obiettivo realizzato che per la sentita partecipazione di tanti dipendenti all’evento di inaugurazione. “Questa -conferma- è la vera forza della Banca 2021: una squadra compatta e partecipe, non solo nell’impegno lavorativo quotidiano finalizzato alla crescita, ma anche nei momenti belli e significativi come quello di oggi. Non posso che esserne felice, insieme a tutti i nostri dipendenti, alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione. Nel Vallo di Diano ci sono attività molto importanti, con numeri significativi che possono ulteriormente crescere. Il Business Center ci permetterà di lavorare più efficacemente e in modo capillare in questa zona stupenda. Abbiamo a disposizione uno spazio confortevole, che ci permetterà di incontrare adeguatamente gli imprenditori del Vallo di Diano, della Basilicata e della Calabria, organizzando e programmando iniziative importanti per loro e per noi”.

L’inaugurazione del nuovo Business Center concretizza una puntuale intuizione del nuovo Direttore Generale Cosimo Puglia: “Una delle prime certezze analizzando il vasto territorio di competenza della Banca 2021 -sottolinea il Direttore Generale- è stata l’esigenza strategica di rafforzare l’offerta dei servizi destinati alle imprese. L’apertura di un Business Center nel Vallo di Diano, finalizzato a dare risposte adeguate a questo tipo di clientela, ne è stata la logica conseguenza. A questo scopo abbiamo realizzato un mirato restyling della sede storica della banca di Sala Consilina, aprendo le porte agli imprenditori e alle aziende, per affiancarli più efficacemente. L’inaugurazione di oggi formalizza l’apertura del Business Center, ma siamo già concretamente operativi in questa sede da alcune settimane. L’imprenditoria territoriale si caratterizza per un grandissimo dinamismo da parte di imprenditori molto capaci, che guardano avanti e sono operativi su tutto il territorio nazionale, molti anche all’estero. Come Banca 2021 possiamo mettere a loro disposizione una forte specializzazione, per accompagnarli nel modo migliore in questi percorsi. Le nuove opportunità da cogliere per le aziende sono davvero tante, e siamo pronti a offrire il nostro supporto, insieme con la Capogruppo e con le società specializzate collegate. Le nostre porte sono aperte per tutti gli imprenditori che sono già clienti e soci della Banca, ma anche per tutti quelli che non lo sono e vogliono conoscerci. Il Business Center di Sala Consilina è già pienamente operativo, per dare risposte efficienti alle nostre aziende”.